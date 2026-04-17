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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció nuevos cargos relacionados con el terrorismo contra el líder del , la mayor banda criminal de Colombia, Jobanis de Jesus Avila Villadiego, alias "Chiquito malo".

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York indicó en un comunicado que a la imputación de "Chiquito malo", que ha sido modificada varias veces, se añadieron ayer tres delitos, incluyendo conspiración por narcoterrorismo y provisión de apoyo material a un grupo terrorista extranjero.

El hombre de 49 años, que está prófugo, ha sido previamente acusado de operar una empresa criminal, traficar con cocaína y usar armas de fuego como jefe del Clan del Golfo, designado grupo terrorista por EU, desde octubre de 2021 hasta abril de 2026, indica la nota.

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