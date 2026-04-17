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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció nuevos cargos relacionados con el terrorismo contra el líder del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, Jobanis de Jesus Avila Villadiego, alias "Chiquito malo".
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York indicó en un comunicado que a la imputación de "Chiquito malo", que ha sido modificada varias veces, se añadieron ayer tres delitos, incluyendo conspiración por narcoterrorismo y provisión de apoyo material a un grupo terrorista extranjero.
El hombre de 49 años, que está prófugo, ha sido previamente acusado de operar una empresa criminal, traficar con cocaína y usar armas de fuego como jefe del Clan del Golfo, designado grupo terrorista por EU, desde octubre de 2021 hasta abril de 2026, indica la nota.
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mcc
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