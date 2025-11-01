Culiacán, Sin. a 1 de Nov.- Un operativo de seguridad fue desplegado en los 85 panteones de la capital del estado y sindicaturas y en forma especifica en el ubicado en la colonia 21 de Marzo, por ser el más grande, se brinda traslado dentro del camposanto a discapacitados y adultos mayores para que visiten a sus seres queridos.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador municipal en Culiacán de Protección Civil dijo que a la entrada de dicho cementerio una unidad especial del DIF, con personal capacitado, brinda traslados de ida y vuelta a personas con discapacidad o adultos mayores, a fin de que estos no tengan que recorrer largas distancias para visitar las tumbas.

El panteón de la 21 de Marzo, se dispone, no sólo de seguridad en el exterior, sino entre las calles a fin de dar tranquilidad a los visitantes. Foto: Especial.

Comentó que en el panteón de la 21 de Marzo, se dispone, no sólo de seguridad en el exterior, sino entre las calles a fin de dar tranquilidad a los visitantes, a los cuales, no se les permite ingresar con bebidas alcohólicas o envases de cristal y se les orienta a respetar los señalamientos de riesgos por tumbas abiertas o dañadas que puedan representan peligro.

Dio a conocer que se instaló puestos de auxilio y de hidratación en cada uno de los cementerios a fin de atender cualquier situación que se presente, dado que aún se tiene fuertes temperaturas y no se deben exponer por largos periodos a los rayos del sol.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador municipal en Culiacán de Protección Civil dijo que a la entrada de dicho cementerio una unidad especial del DIF, con personal capacitado, brinda traslados de ida y vuelta. Foto: Especial.

A los deudos que visitan a sus seres queridos que están sepultados en los diversos panteones, se les recomienda portar sombreros o gorras para protegerse del sol y usar bloqueadores solares y ropa holgada y clara.

Sobre los conjuntos musicales, indicó que estos, tienen permiso para ingresar y tocar las canciones que les pidan, en memoria de los difuntos, sin alterar el orden, ya que se tiene un amplio operativo.

