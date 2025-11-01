TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Feministas, escritoras, académicas y promotoras culturales protestaron este viernes afuera de la sede del Fondo de Cultura Económica (FCE) en Tuxtla Gutiérrez en contra del director general de esa institución, Paco Ignacio Taibo II, donde el autor sostuvo un encuentro con lectores y autoridades.

Afuera del inmueble, las manifestantes ofrecieron una lectura en voz alta de textos de autoras mexicanas en protesta por los dichos recientes de Taibo II que fueron tomados por las feministas como agravios.

La acción derivó de la visita de Taibo a Tuxtla Gutiérrez , como parte de una jornada de actividades para promover la lectura y la entrega popular de libros.

Lee también Paco Ignacio Taibo nos ofendió; senadora Malú Mícher afirma que titular del FCE debe disculparse con las mujeres

Las mujeres demandaron al director general del Fondo de Cultura de México respeto. Denunciaron constante exclusión de las mujeres, disidencias sexuales y comunidades sujetas al racismo literario.

En el pronunciamiento expresaron que las mujeres "no son cuota, sino presencia viva”. Cuestionaron que la literatura femenina o indígena sea un espacio separado del resto de la producción cultural. Durante siglos fueron " borradas" del relato para mantener una cuota totalitaria de voz masculina.

Además expusieron el doble discurso en los espacios progresistas y de izquierda, donde, aseguran, se sigue hablando desde el privilegio masculino "con la soberbia que presume revolución, pero repite las mismas lógicas patriarcales de toda la vida”.

Lee también Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

Dentro de Fondo de Cultura Económica, Taibo II mantuvo una plática con lectores y autoridades académicas.

Ahí se informó que con el FCE se distribuirán 112 mil libros en distintas comunidades de Chiapas para fomentar la lectura diaria, el pensamiento crítico y el gusto creativo.

Además se puso en marcha el Librobús, una librería móvil que llevará obras a 16 comunidades que no tienen acceso a librerías.

Lee también “El FCE ha tenido una actitud anti machista, quien no lo quiera entender es porque trae boleto”: Paco Ignacio Taibo II

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot