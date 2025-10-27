Culiacán, Sin.- En nuevas revisiones consecutivas en el centro penitenciario de Culiacán, elementos del grupo de fuerzas especiales estatales y de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional, se aseguraron cinco nuevas armas de fuego, entre ellas una subametralladora, teléfonos celulares y puntas.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en una primera inspección realizada el pasado fin de semana, solo se encontró dos teléfonos celulares de diferentes marcas y dos cuchillos.

En un nuevo esculque sorpresivo efectuado la mañana de este lunes, en la que participaron elementos del grupo elite de la Policía Estatal Preventiva y personal especializado en penales de la Guardia Nacional se localizaron cuatro pistolas, calibre nueve milímetros, una subametralladora del mismo calibre.

Elementos de seguridad resguardaran armamento tras nuevo cateo en el centro penitenciario de Culiacán (27/10/2025). Foto: Especial

También, en las revisiones a los diversos módulos, se encontraron cinco nuevos teléfonos celulares de diversas marcas y un módem para servicio de internet, por lo que todo lo que ha sido encontrado ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales que investigan los hechos,

La mañana del pasado viernes 24 de octubre, en un quinto esculque en los que va de este mes, en este mismo reclusorio la Policía Estatal Preventiva y de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional localizaron veinte nuevos celulares, 14 puntas y dos grameras.

La nueva inspección, tuvo lugar un día después, del hallazgo de drogas, catorce radios de comunicación, veintiún teléfonos celulares, un modem, una banda ancha y cinco mil 200 pesos en efectivo, en varios módulos de este mismo reclusorio.

El nuevo esculque sorpresivo tuvo lugar, solo en dos módulos, donde los internos, recibieron un trato digno, mientras que el personal estatal y federal, procedieron a verificar el lugar y proceder asegurar todos los objetos prohibidos encontrados.

Las continuas revisiones que se efectúan en este penal, tienen relación a los hechos de violencia que se presentaron el lunes trece de agosto entre internos, en los que se reportaron disparos de armas de fuego.

En las anteriores revisiones, se han encontró 50 dosis de un polvo blanco con las características de la cocaína, con un peso de 30 gramos, 10 paquetes de yerba verde, ocho nuevas armas de fuego, entre ellas una carabina AM-15 y un fusil calibre 7.62X 39, ocho cargadores.

