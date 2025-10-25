Un hombre en aparente situación vulnerable fue detenido por haber robado el arma de cargo a una mujer policía de la Subsecretaría de Control de Tránsito, en calles de Iztacalco.

La uniformada realizaba labores de vialidad sobre la avenida canal de Río Churubusco, en la colonia Agrícola Oriental, cuando un hombre se le acercó y la agredió.

El sujeto despojó a la policía de su arma y huyó corriendo, por lo que comenzó una persecución.

El hombre en aparente situación de calle corrió hasta la calle Sur 2, entre canal de Río Churubusco y Oriente 223, donde la oficial y otro elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le dieron alcance.

Los efectivos sometieron al sujeto y recuperaron el arma.

El detenido, que dijo ser originario de Acapulco, Guerrero, ya fue presentado ante un agente del Ministerio Público.

