Un hombre en aparente situación vulnerable fue detenido por haber robado el arma de cargo a una de la Subsecretaría de Control de Tránsito, en calles de .

La uniformada realizaba labores de vialidad sobre la avenida canal de Río Churubusco, en la colonia Agrícola Oriental, cuando un hombre se le acercó y la agredió.

El sujeto despojó a la policía de su arma y huyó corriendo, por lo que comenzó una persecución.

El hombre en aparente situación de calle corrió hasta la calle Sur 2, entre canal de Río Churubusco y Oriente 223, donde la oficial y otro elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le dieron alcance.

Los efectivos sometieron al sujeto y recuperaron el arma.

El detenido, que dijo ser originario de Acapulco, Guerrero, ya fue presentado ante un agente del Ministerio Público.

