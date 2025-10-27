Hallan sin vida al comunicador Miguel Ángel Beltrán en Durango

Más Información

Este domingo se informó que el comunicador Miguel Ángel Beltrán Martínez fue la persona hallada sin vida el sábado en el paraje conocido como Río Chico, en la

Su cuerpo fue velado este domingo en una funeraria de la colonia Nueva Vizcaya de Durango. Beltrán Martínez mantenía una página en Facebook llamada La Gazzetta de Durango donde publicaba información de distintos temas, principalmente deportivos.

Fue la tarde del sábado que se reportó el hallazgo de un cuerpo envuelto en una cobija en un área despoblada y fue hasta el domingo que fue identificado por uno de sus hijos.

La Fiscalía de Durango no ha hecho oficial la información de la identidad de la persona y estaban a la espera del reporte del ministerio público, así como de las causas de muerte.

Medios en Durango han referido que además de haber cubierto la fuente deportiva, también lo hizo en la fuente policiaca y fue vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Durango.

afcl/LL

