Cuernavaca.- La gobernadora Margarita Gonzales Saravia confirmó el fallecimiento del doctor Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno desde el inicio de esta administración. Ha trascendido de manera extraoficial que su deceso fue producto de un paro cardiaco, tras un tratamiento por una afección pulmonar.

Desde el municipio de Atlatlahuacan, donde se realiza la Mesa de coordinación para la construcción de la Paz en Morelos, la gobernadora pidió un minuto de silencio y resaltó que el legado de Salgado Brito fue la confianza en el diálogo y la construcción colectiva. Así también expresó sus condolencias a la familia del doctor, así como a todas las personas que compartieron con él, el sueño de un Morelos más justo y solidario.

Desde hace tres semanas, el doctor en derecho evidenció problemas en el pecho. Durante su última conferencia de prensa, junto con el secretario de seguridad y protección ciudadana, Miguel Angel, Urrutia, Salgado Brito tosió en varias ocasiones y al término confío al corresponsal de El Universal, que tenía una afección en el pecho que estaba haciendo tratada de lo mismo.

Trascendió que el fallecimiento del secretario de Gobierno ocurrió anoche derivado de un paro cardiorrespiratorio.

afcl/LL