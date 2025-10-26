Tijuana.- El arzobispo metropolitano de Tijuana, Monseñor Francisco Moreno Barrón falleció este domingo, informó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

“Con la esperanza en la Resurrección, comunicamos que nuestro hermano, Mons. Francisco Moreno Barrón, Arzobispo de Tijuana, ha sido llamado a la Casa del Padre el día de hoy”, informó la CEM en un comunicado.

“Como iglesia, pedimos a todos los fieles que eleven sus oraciones por su eterno descanso, y manifestamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y fieles de la Arquidiócesis de Tijuana, a quienes sirvió en vida como su pastor, unidos en la fe y con la confianza puesta en Dios”, agregó la CEM.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien publicó una esquela en redes sociales, en la que envió sus condolencias a la comunidad católica.

“Nos unimos al sentir de la comunidad católica y familiares del Arzobispo Metropolitano de Tijuana, Mons. Francisco Moreno Barrón tras su fallecimiento. Enviamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra fuerza en este difícil momento. Que descanse en paz”, escribió la mandataria estatal.

“Su ejemplo de bondad y compromiso seguirá guiando el camino de quienes tuvimos el honor de conocerlo”, se lee en la esquela firmada por la gobernadora.

El 24 de agosto pasado, el arzobispo informó que su estado de salud se había visto afectado por el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada hace tres años. En esa ocasión dijo que pese a las cirugías y cuatro tratamientos no se habían logrado los resultados esperados, por lo que iniciaría inmunoterapia.

