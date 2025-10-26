Buenavista, Michoacán.- Personal especializado de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron y desactivaron siete artefactos explosivos improvisados terrestres en la localidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana).

Los explosivos, fueron colocados por un grupo armado del bloque criminal Cártel Michoacán Nueva Generación, durante una irrupción y ofensiva perpetrada la madrugada de este domingo.

Tras atender un reporte del C5 Michoacán que informaba la presencia de civiles armados en la zona, elementos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligros de la Guardia Civil, realizaron patrullajes en las inmediaciones de esa localidad del municipio de Buenavista y brechas aledañas.

Como resultado de las labores operativas, los oficiales localizaron un total de siete explosivos improvisados, así como una granada calibre 40 milímetros, por lo que acordonaron el área y realizaron la desactivación segura de los artefactos.

La SSP informó que mantiene la operatividad entre los otros dos órdenes de gobierno en toda la región de Tierra Caliente “con el propósito de velar y cuidar la seguridad e integridad física de las y los michoacanos“.

La SSP, agregó: “Ante la presencia de cualquier objeto explosivo, repórtalo de manera inmediata a las líneas telefónicas de emergencias 911 y 089 denuncia anónima“.

