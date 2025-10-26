El alcalde Giovani Gutiérrez destacó que nuevamente Coyoacán se encuentra dentro de las demarcaciones con menor índice de percepción en inseguridad y que esto se debe a las diversas acciones que se realizan en la materia como los recorridos de seguridad con las fuerzas armadas, los dispositivos antichelerías, el retiro de autos en abandono, así como la recuperación de los espacios públicos o la revisión de motocicletas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, el 46.7% de las y los vecinos de Coyoacán se sienten inseguros, “lo que nos incentiva a mantener estos dispositivos de manera aleatoria y permanente”.

“Quiero comentar que este tipo de acciones las vamos a mantener y vamos a seguir con el retiro de autos en abandono, con los recorridos casa por casa en donde en mano entregamos los teléfonos de emergencia y recomendaciones de seguridad, también con los recorridos nocturnos en donde tenemos mayor percepción de inseguridad y con el retiro de chelerías como el de esta semana”, dijo el edil.

Y añadió: “En coordinación con personal de Escudo Coyoacán y de Vía Pública perteneciente a la Dirección de Gobierno, se retiró un puesto semifijo en donde aparentemente se vendía comida pero que en realidad servía como cantina o bar en la banqueta, pues los clientes se escondían dentro y estaban cubiertos con una carpa para ingerir bebidas alcohólicas”.

El puesto se ubicaba en calzada de La Virgen esquina con Eje 3, colonia Ex Ejido de San Pablo Tepetlapa y, gracias a denuncias de varios vecinos, se logró el retiro del puesto metálico que se encontraba empotrado en la vía pública, así como el retiro de quienes se encontraban dentro escondidos tomando bebidas embriagantes, junto con el mobiliario.

De igual manera esta semana, en un dispositivo conjunto con personal de la Marina, de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de Escudo Coyoacán, se montó un dispositivo en la avenida Delfín Madrigal, en las inmediaciones del Metro Universidad, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en donde se hizo una revisión particularmente a motocicletas.

En total, en coordinación con las autoridades locales y federales, fueron revisadas 143 unidades que eran tripuladas por 203 personas.

