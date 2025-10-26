A dos días de la celebración anual de la Fiesta Patronal de San Judas Tadeo, cada 28 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina adelantó el operativo vial y de seguridad en las inmediaciones de la Iglesia de San Hipólito, ubicada en Avenida Hidalgo y Reforma, en la zona centro de la Ciudad de México.

La razón de desplegar el operativo antes explicó la SSC, es por la cantidad de personas que llegan.

“Debido al aforo de fieles al recinto religioso días previos a la celebración mayor, la SSC inició el operativo de seguridad, prevención y vialidad desde este domingo 26 de octubre y continuará los próximos días hasta el festejo principal el martes 28 de octubre, por lo que cada día y hasta el término de las actividades, se establecerá los dispositivos de vigilancia, seguridad, regulación del tránsito vehicular y control de estacionamiento en las inmediaciones del templo”, expuso.

Para ello, la SSC dispondrá de 394 uniformados, apoyados con 29 vehículos, 10 motocicletas, dos grúas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y una aeronave de los Cóndores, con el fin de salvaguardar la integridad física de los asistentes a la iglesia y las demás personas que transiten por el lugar.

En el lugar, los policías de Tránsito realizarán cortes a la circulación, a fin de evitar el congestionamiento vehicular, garantizar la movilidad peatonal, evitar el estacionamiento en lugares prohibidos y la invasión a los carriles confinados

Lee también Línea 1 del Metro operará completamente el 16 de noviembre: Clara Brugada

¿Cuáles son las alternativas viales?

Por ello, se ofrece a los automovilistas, las siguientes alternativas viales: el Eje Central Lázaro Cárdenas, las avenidas Chapultepec, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Doctor Río de la Loza, el Circuito Interior, la avenida de los Insurgentes, el Eje 1 Norte y Ricardo Flores Magón.

Recomendaciones para peregrinos

Para los asistentes, peregrinos y personas que circulen por la zona, la SSC emite las siguientes recomendaciones:

Respetar las indicaciones de los policías de Tránsito, principalmente en las inmediaciones al templo, así como los cortes o desvíos a la circulación vehicular.

Recordar que los peregrinos tienen preferencia de paso, tanto en los cruces como en las vialidades, por ello se debe reducir la velocidad.

Ceder el paso, así como respetar las señales, hay que tener presente que los peregrinos circulan a baja velocidad y, en algunos casos, se detienen en las vialidades a tomar alimentos o descansar.

Planear la ruta con anticipación, evitar distracciones auditivas o visuales; al conducir, no utilizar el celular ni los audífonos.

Consultar con anticipación los cierres a la circulación en las inmediaciones del templo de San Hipólito.

No perder de vista a los menores de edad o adultos mayores, y planear un punto de encuentro en la zona, en caso de separarse.

Guardar bien los objetos personales de alto valor, principalmente dinero, teléfonos celulares y joyería.

Lee también Sheinbaum recorre Tren México-Toluca "El Insurgente"; entra en fase de pruebas y prevén servicio completo en enero de 2026

Para más información del evento, alternativas viales o solicitudes de auxilio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía las cuentas de redes sociales de X, Facebook y TikTok de la SSC, el Centro de Orientación Vial y la Unidad de Contacto del Secretario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL