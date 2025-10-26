Cuernavaca.– La Mega Rodada del Terror organizada por Bikers Brothers terminó en caos y destrucción la noche de este sábado. Motociclistas de todo el estado participaron en un recorrido por las principales avenidas de Cuernavaca; unas cinco mil personas presenciaron el evento.

Al finalizar la rodada, se tenía programado un concierto con la presentación del grupo "Cachirula", además de la rifa de una motocicleta, sin embargo, el espectáculo fue cancelado de último momento, lo que generó la molestia de los asistentes.

De acuerdo con testigos, varios participantes derribaron las vallas de seguridad y arremetieron contra el escenario, provocando destrozos e incendiando tanto la carpa principal como una motocicleta que sería sorteada.

Elementos de la Policía Preventiva no pudieron controlar la situación.

Trascendió que los organizadores de la rodada incumplieron con lo prometido en el programa, sobre todo con la presentación de la artista “Cachirula” a quien no habrían pagado la totalidad de su garantía.

Ahora los bikers están convocando en redes sociales a ejercer presión para exigir el reembolso de sus boletos o presentar una denuncia correspondiente.

