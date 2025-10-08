Más Información
Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con 26 artefactos explosivos para dron, presuntamente utilizados por la delincuencia organizada.
Al realizar patrullajes de seguridad y prevención del delito en la localidad División del Norte, en Sonoyta, municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora, el personal de ambas instituciones observó un vehículo estacionado de manera irregular.
Durante una revisión del vehículo, los integrantes de la Guardia Nacional se percataron de que no había ninguna persona en el interior y localizaron 26 artefactos explosivos para dron.
La Guardia Nacional informó que el vehículo fue puesto a disposición en la Agencia del Ministerio Público Federal (AMPF) en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes y se procederá a la destrucción del material bélico.
