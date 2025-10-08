Más Información

Trump asegura que Israel y Hamas "han firmado primera fase de nuestro Plan de Paz"

Trump asegura que Israel y Hamas "han firmado primera fase de nuestro Plan de Paz"

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y ex Monarcas de Morelia, a los 69 años

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y ex Monarcas de Morelia, a los 69 años

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano aseguraron un vehículo conpara dron, presuntamente utilizados por la delincuencia organizada.

Al realizar patrullajes de seguridad y prevención del delito en la localidad División del Norte, en Sonoyta, municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora, el personal de ambas instituciones observó un vehículo estacionado de manera irregular.

Artefactos explosivos para dron en Sonora (08/10/2025). Foto: Especial
Artefactos explosivos para dron en Sonora (08/10/2025). Foto: Especial

Lee también

Durante una revisión del vehículo, los integrantes de la Guardia Nacional se percataron de que no había ninguna persona en el interior y localizaron 26 artefactos explosivos para .

La Guardia Nacional informó que el vehículo fue puesto a disposición en la Agencia del Ministerio Público Federal (AMPF) en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes y se procederá a la .

Aseguran vehículo estacionado de abandonado en Sonora (08/10/2025). Foto: Especial
Aseguran vehículo estacionado de abandonado en Sonora (08/10/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses