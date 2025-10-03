Más Información

Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados

Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Marchan contra la represión; vándalos manchan protesta del 2 de octubre

Marchan contra la represión; vándalos manchan protesta del 2 de octubre

Tras marcha, hay un detenido: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Tras marcha, hay un detenido: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Madres buscadoras viven entre amenazas

Madres buscadoras viven entre amenazas

Culiacán, Sin. La Fiscalía General del estado investiga el ataque con un explosivo artesanal lanzado desde un , contra las instalaciones de la Policía Municipal de , lo que causó daños al área de cocina y gimnasio, sin que se reportara elementos de seguridad heridos o muertos en este atentado.

Víctor Diaz Simental, presidente municipal de Escuinapa lamentó este hecho de violencia que se produjo durante la madrugada del jueves pasado, hecho que causa inquietud a la población, por lo que se refuerza la seguridad por autoridades federales, estatales y municipales.

Señaló que su municipio se había mantenido tranquilo, pero este hecho, en donde se usó un artefacto explosivo improvisado, obliga a fortalecer los esquemas de seguridad para dar tranquilidad a la población.

Lee también

Adelantó que se van asumir nuevas acciones para evitar que se vuelvan a repetir hechos de violencia, en la propia cabecera municipal, por lo que ya tuvo acercamientos con las autoridades estatales para definir las acciones a implementar.

El alcalde externó que este caso quede esclarecido a la brevedad posible y se detenga a los responsables del ataque que por fortuna no causó víctimas, solo provocaron afectaciones a dos áreas de la Policía Municipal de Escuinapa.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses