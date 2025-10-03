Culiacán, Sin. La Fiscalía General del estado investiga el ataque con un explosivo artesanal lanzado desde un dron, contra las instalaciones de la Policía Municipal de Escuinapa, lo que causó daños al área de cocina y gimnasio, sin que se reportara elementos de seguridad heridos o muertos en este atentado.

Víctor Diaz Simental, presidente municipal de Escuinapa lamentó este hecho de violencia que se produjo durante la madrugada del jueves pasado, hecho que causa inquietud a la población, por lo que se refuerza la seguridad por autoridades federales, estatales y municipales.

Señaló que su municipio se había mantenido tranquilo, pero este hecho, en donde se usó un artefacto explosivo improvisado, obliga a fortalecer los esquemas de seguridad para dar tranquilidad a la población.

Lee también Jornada violenta en Culiacán deja seis asesinatos, entre ellos un menor y el hijo de un expolicía estatal

Adelantó que se van asumir nuevas acciones para evitar que se vuelvan a repetir hechos de violencia, en la propia cabecera municipal, por lo que ya tuvo acercamientos con las autoridades estatales para definir las acciones a implementar.

El alcalde externó que este caso quede esclarecido a la brevedad posible y se detenga a los responsables del ataque que por fortuna no causó víctimas, solo provocaron afectaciones a dos áreas de la Policía Municipal de Escuinapa.

Lee también Tres integrantes de una familia, incluida una menor de edad, son heridos de bala en Culiacán, Sinaloa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot