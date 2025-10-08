Más Información

Mérida, Yucatán.- Tremendo caos se registró en el de Mérida, donde compradores se enfrentaron por llevarse artículos navideños.

Usuarios de redes sociales reportaron el caos, apenas la tienda abrió sus puertas, ya que los clientes protagonizaron para meter sus carritos y llevarse los productos en venta, como almohadas, peluches, tazas, tapetes, entre otros.

Testigos señalaron que las personas se aproximaban a los anaqueles sin control para tomar los peluches y almohadas en venta para llevarlos, presuntamente para la reventa.

Tras el frenesí de las compras, las cajas de cartón quedaron destrozadas y tiradas en el piso, incluso trascendió que hay una por una caída.

Hay que señalar que las personas que adquieren estos artículos los ofrecen posteriormente a precios más altos en redes sociales, como una estrategia de reventa.

Asimismo, en febrero de este año, también ocurrió un enfrentamiento entre compradores del Costco en la capital yucateca, por la oferta de toallas.

En esa ocasión, las personas se arrebataban y llenaban sus carritos con las toallas, las cuales tenían un precio de 99.00 pesos, cuando su costo normal es de 200 pesos.

