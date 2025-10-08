Las actividades escolares en municipios de las regiones Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan se suspendieron ante el riesgo de formación ciclónica en el Pacífico Sur, informó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

La dependencia precisó que no habrá clases en los planteles de educación básica en estas tres regiones mañana jueves 9 de octubre y el viernes 10 de octubre, por las condiciones climatológicas que prevalecen en el estado.

“Esta medida se adopta por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCYGR), como una medida preventiva para salvaguardar la integridad física del alumnado, del personal docente y administrativo, frente al temporal muy fuerte de lluvias generalizadas que se pronostica en el territorio oaxaqueño”.

Lee también Secretario de Seguridad de Morelos llama a alcaldes a imponer cláusulas para que artistas no canten narcocorridos

El IEEPO explicó que de acuerdo con el pronóstico meteorológico, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico se localizará al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, mientras que una segunda zona de baja presión, también con posibilidad de evolución ciclónica, se desplazará frente a las costas de Veracruz y Tabasco.

Ambas zonas interactuarán con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, localizada muy próxima a las costas del Pacífico Sur mexicano, lo que generará lluvias intensas en gran parte del estado.

También exhortó a las autoridades municipales, escolares y comités de madres, padres de familia o tutores a mantenerse atentos a los comunicados oficiales que emita Protección Civil, así como a tomar medidas preventivas y seguir los protocolos de seguridad en caso de que continúe la contingencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov