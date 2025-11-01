Más Información

Vinculan a proceso a "El Comandante" por su probable participación en el asesinato de los colombianos “B-King” y “DJ Regio Clown”

Desfile de Día de Muertos 2025. Sigue la cobertura minuto a minuto

Nueva tarifa al transporte en CDMX entra en vigor este sábado 1 de noviembre ¿de cuánto es el aumento?

Octubre cierra con 50 asesinatos diarios en México; es el mes con menos víctimas del 2025

Sheinbaum presenta ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional; la dedica a mujeres indígenas de México

Muere el priista Francisco Rojas, exdirector de Pemex y CFE; Alito Moreno externa sus condolencias

Mil 553 personas fueron en el país durante octubre pasado, lo que representa un promedio de 50 víctimas al día, en cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Se trata del mes con la menor incidencia de de 2025, año que acumula más de 15 mil víctimas de enero a septiembre, según el informe estadístico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ().

Sinaloa registra aumento del 20% en homicidios

Aunque octubre se coloca como el menos violento del año al momento, la violencia homicida en Sinaloa, afectado por la guerra entre “Los Chapitos” y “”, se mantiene con un total de 127 asesinatos el mes pasado.

Lo anterior representa un incremento de 20% en los homicidios en dicha entidad, en comparación con los 106 registrados en septiembre de 2025.

En promedio, cuatro asesinatos diarios se registraron en Sinaloa el mes pasado; tuvo su día más violento el 22 de octubre, al acumular 11 víctimas de homicidio doloso.

¿Cuáles fueron los estados más violentos en octubre?

Según el reporte diario de víctimas de homicidio doloso de la SSPC, elaborado con base en los datos proporcionados por las fiscalías o procuradurías estatales, los estados más violentos el mes pasado fueron Guanajuato, 147; Sinaloa, 127; Chihuahua, 120; Estado de México, 120; Michoacán, 101.

Entre los asesinatos registrados en Michoacán, se encuentra el del empresario Bernardo Bravo Manríquez, quien fuera presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, que provocó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, viajaran a la Tierra Caliente para revisar la estrategia de seguridad contra los grupos criminales dedicados a la en la región.

