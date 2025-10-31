Más Información
Salvador Escalante, Michoacán.- Personal de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano y de Guardia Nacional, aseguraron explosivos y desmantelaron dos narcocampamentos en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán.
Tras recibir el reporte de la presencia de sujetos fuertemente armados, los elementos de la Comisaría Regional de Pátzcuaro, militares y de GN, desplegaron un operativo a la localidad de El Tepetate.
Al llegar al lugar, las fuerzas estatales y federales, localizaron un campo de concentración y operatividad del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En el predio, las autoridades localizaron 11 artefactos explosivos, utilizados para ser lanzados desde drones, los cuales fueron desactivados por el Agrupamiento Especializado en Artefactos y Explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Además, aseguraron pólvora negra y pólvora aluminizada, así como tubos metálicos, clavos para concreto y balines metálicos, utilizados para la elaboración de los artefactos explosivos.
Los criminales, en su huida, también abandonaron dos vehículos y una motocicleta, utilizada por la célula delictiva de esa organización criminal, que operaba en esa parte de la Región Lacustre.
En esa zona, el CJNG, ha perpetrado asesinatos, ataques a fuerzas estatales y federales, así como a automovilistas, a los que despojan con fusiles de asalto de sus vehículos, para incendiarlos y bloquear carreteras.
Los operativos de vigilancia de fuerzas estatales y federales, se han incrementado en los últimos días y más ahora, para blindar las celebraciones de Día de Muertos, en esa zona turística y cultural de la entidad.
