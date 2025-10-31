Más Información

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Cade Cunningham quiere dar un espectáculo en la Ciudad de México; asegura que será "una pelea de perros"

Cade Cunningham quiere dar un espectáculo en la Ciudad de México; asegura que será "una pelea de perros"

Autoridades capitalinas evitan que se realice fiesta clandestina en bodega de alcaldía Cuauhtémoc

Autoridades capitalinas evitan que se realice fiesta clandestina en bodega de alcaldía Cuauhtémoc

Mexicanos en España celebran reconocimiento de agravios durante la Conquista; “la gente está feliz, está contenta”

Mexicanos en España celebran reconocimiento de agravios durante la Conquista; “la gente está feliz, está contenta”

Salvador Escalante, Michoacán.- Personal de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano y de Guardia Nacional, y desmantelaron dos narcocampamentos en el municipio de Salvador Escalante, .

Tras recibir el reporte de la presencia de sujetos fuertemente armados, los elementos de la Comisaría Regional de Pátzcuaro, militares y de GN, desplegaron un operativo a la localidad de .

Al llegar al lugar, las fuerzas estatales y federales, localizaron un campo de concentración y operatividad del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los criminales, en su huida abandonaron dos vehículos y una motocicleta. Foto: Especial.
Los criminales, en su huida abandonaron dos vehículos y una motocicleta. Foto: Especial.

En el predio, las autoridades localizaron 11 artefactos explosivos, utilizados para ser lanzados desde drones, los cuales fueron desactivados por el Agrupamiento Especializado en Artefactos y Explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Lee también:

Además, aseguraron pólvora negra y pólvora aluminizada, así como tubos metálicos, clavos para concreto y balines metálicos, utilizados para la elaboración de los artefactos explosivos.

Los criminales, en su huida, también abandonaron dos vehículos y una motocicleta, utilizada por la célula delictiva de esa organización criminal, que operaba en esa parte de la Región Lacustre.

Aseguraron pólvora negra y pólvora aluminizada Foto: Especial.
Aseguraron pólvora negra y pólvora aluminizada Foto: Especial.

En esa zona, el CJNG, ha perpetrado asesinatos, ataques a fuerzas estatales y federales, así como a automovilistas, a los que despojan con fusiles de asalto de sus vehículos, para incendiarlos y bloquear carreteras.

Los operativos de vigilancia de fuerzas estatales y federales, se han incrementado en los últimos días y más ahora, para blindar las celebraciones de Día de Muertos, en esa zona turística y cultural de la entidad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]