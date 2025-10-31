Salvador Escalante, Michoacán.- Personal de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano y de Guardia Nacional, aseguraron explosivos y desmantelaron dos narcocampamentos en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán.

Tras recibir el reporte de la presencia de sujetos fuertemente armados, los elementos de la Comisaría Regional de Pátzcuaro, militares y de GN, desplegaron un operativo a la localidad de El Tepetate.

Al llegar al lugar, las fuerzas estatales y federales, localizaron un campo de concentración y operatividad del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los criminales, en su huida abandonaron dos vehículos y una motocicleta. Foto: Especial.

En el predio, las autoridades localizaron 11 artefactos explosivos, utilizados para ser lanzados desde drones, los cuales fueron desactivados por el Agrupamiento Especializado en Artefactos y Explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Además, aseguraron pólvora negra y pólvora aluminizada, así como tubos metálicos, clavos para concreto y balines metálicos, utilizados para la elaboración de los artefactos explosivos.

Los criminales, en su huida, también abandonaron dos vehículos y una motocicleta, utilizada por la célula delictiva de esa organización criminal, que operaba en esa parte de la Región Lacustre.

Aseguraron pólvora negra y pólvora aluminizada Foto: Especial.

En esa zona, el CJNG, ha perpetrado asesinatos, ataques a fuerzas estatales y federales, así como a automovilistas, a los que despojan con fusiles de asalto de sus vehículos, para incendiarlos y bloquear carreteras.

Los operativos de vigilancia de fuerzas estatales y federales, se han incrementado en los últimos días y más ahora, para blindar las celebraciones de Día de Muertos, en esa zona turística y cultural de la entidad.

dmrr/cr