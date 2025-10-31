Más Información

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio

Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio

Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas

Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Trabajadores de vigilancia UNAM protestan en rectoría; piden liberar a sus compañeros implicados en el homicidio de aficionado del Cruz Azul

Trabajadores de vigilancia UNAM protestan en rectoría; piden liberar a sus compañeros implicados en el homicidio de aficionado del Cruz Azul

Comisión de Incorporaciones revisa a "chapulines" que buscan sumarse a Morena rumbo a elecciones de 2027, asegura Luisa Alcalde

Comisión de Incorporaciones revisa a "chapulines" que buscan sumarse a Morena rumbo a elecciones de 2027, asegura Luisa Alcalde

En el municipio de Escobedo en , fue inaugurado el Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) más grande y moderno del país, en busca del empoderamiento y bienestar de las .

El evento fue encabezado por el Alcalde Andrés Mijes, junto con la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, , y la Secretaria de las Mujeres de Nuevo León, Graciela Buchanan, quienes resaltaron que este centro es un referente en infraestructura y atención integral.

La sede está diseñada para brindar atención integral a mujeres, promover su autonomía y consolidar un modelo de apoyo basado en la justicia social.

Lee también

Inauguran Centro LIBRE en Escobedo, Nuevo León (31/10/2025). Foto: Especial
Inauguran Centro LIBRE en Escobedo, Nuevo León (31/10/2025). Foto: Especial

En su mensaje, el edil dijo que "las mujeres nunca más estarán solas. Cuando una mujer se libera, cuando una mujer se empodera, entonces toda la comunidad avanza y el espíritu norteño sí se hace más fuerte".

El Centro LIBRE se ubica en Avenida Revolución y Artículo 123 y entre los servicios que ofrece están atención psicológica, asesoría legal y talleres de capacitación para la autonomía económica, brindando herramientas para que las mujeres puedan construir un futuro libre de violencia y con mayores oportunidades.

El espacio también funcionará como un refugio seguro para quienes atraviesan situaciones de violencia de género, garantizando acompañamiento, protección y un entorno de respeto y contención.

Además también se busca atender emergencias, se impulsarán acciones preventivas y programas de desarrollo personal y colectivo que promuevan el bienestar, la educación y el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]