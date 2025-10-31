Más Información
En el municipio de Escobedo en Nuevo León, fue inaugurado el Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) más grande y moderno del país, en busca del empoderamiento y bienestar de las mujeres.
El evento fue encabezado por el Alcalde Andrés Mijes, junto con la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, y la Secretaria de las Mujeres de Nuevo León, Graciela Buchanan, quienes resaltaron que este centro es un referente en infraestructura y atención integral.
La sede está diseñada para brindar atención integral a mujeres, promover su autonomía y consolidar un modelo de apoyo basado en la justicia social.
En su mensaje, el edil dijo que "las mujeres nunca más estarán solas. Cuando una mujer se libera, cuando una mujer se empodera, entonces toda la comunidad avanza y el espíritu norteño sí se hace más fuerte".
El Centro LIBRE se ubica en Avenida Revolución y Artículo 123 y entre los servicios que ofrece están atención psicológica, asesoría legal y talleres de capacitación para la autonomía económica, brindando herramientas para que las mujeres puedan construir un futuro libre de violencia y con mayores oportunidades.
El espacio también funcionará como un refugio seguro para quienes atraviesan situaciones de violencia de género, garantizando acompañamiento, protección y un entorno de respeto y contención.
Además también se busca atender emergencias, se impulsarán acciones preventivas y programas de desarrollo personal y colectivo que promuevan el bienestar, la educación y el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres.
