En el municipio de Escobedo en Nuevo León, fue inaugurado el Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) más grande y moderno del país, en busca del empoderamiento y bienestar de las mujeres.

El evento fue encabezado por el Alcalde Andrés Mijes, junto con la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, y la Secretaria de las Mujeres de Nuevo León, Graciela Buchanan, quienes resaltaron que este centro es un referente en infraestructura y atención integral.

La sede está diseñada para brindar atención integral a mujeres, promover su autonomía y consolidar un modelo de apoyo basado en la justicia social.

Lee también México presenta ante la ONU propuesta para fortalecer la Corte Internacional de Justicia; propone más participación de las mujeres

Inauguran Centro LIBRE en Escobedo, Nuevo León (31/10/2025). Foto: Especial

En su mensaje, el edil dijo que "las mujeres nunca más estarán solas. Cuando una mujer se libera, cuando una mujer se empodera, entonces toda la comunidad avanza y el espíritu norteño sí se hace más fuerte".

El Centro LIBRE se ubica en Avenida Revolución y Artículo 123 y entre los servicios que ofrece están atención psicológica, asesoría legal y talleres de capacitación para la autonomía económica, brindando herramientas para que las mujeres puedan construir un futuro libre de violencia y con mayores oportunidades.

El espacio también funcionará como un refugio seguro para quienes atraviesan situaciones de violencia de género, garantizando acompañamiento, protección y un entorno de respeto y contención.

Además también se busca atender emergencias, se impulsarán acciones preventivas y programas de desarrollo personal y colectivo que promuevan el bienestar, la educación y el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc