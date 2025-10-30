"Nos mintió a todos", acusa Luis Cárdenas sobre Simón Levy; "con humildad, asumo lo que me toca", responde a críticas

El periodista y columnista Luis Cárdenas reconoció que no debió creer en las palabras del exfuncionario Simón Levy, quien acusó ser víctima de un atentado y negó haber sido detenido en Lisboa, Portugal, pese a las confirmaciones de autoridades como la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El comunicador señaló que Levy, exsubsecretario de Planeación Turística, “nos mintió a todos” gracias a un vacío informativo generado desde el poder, a la “polarización reinante” y a una era de “post verdad” donde, dijo, todo puede ser falso hasta que se demuestre lo contrario.

“Díganme lo que quieran, de eso se trata la libertad de expresión. Se vale absolutamente: que soy un tipo ratero, un tipo que hace montajes, un tipo chayotero, dígame lo que a usted se le antoje”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

El columnista de EL UNIVERSAL aseveró que hubo dos versiones contrastantes: una la de las autoridades y otra del propio acusado, quien contestó llamadas e hizo enlaces, lo que generó una “confusión brutal”.

Cuando Simón Levy publicó un video presuntamente en Washington, Luis Cárdenas señaló que surgió un “caos informativo” y resaltó que, ante la incertidumbre, preguntó a un experto en tecnologías para evaluar ese contenido, sin que éste haya podido determinar su validez.

“Hasta que no surgieron estas imágenes en donde claramente Simón Levy está en Portugal, nadie lo podía afirmar: nadie”, comentó.

Además, afirmó que la Presidenta de la República omitió en su conferencia matutina de este jueves que ayer “propagandistas” de la Cuarta Transformación difundieron un supuesto comunicado de la Interpol que “resultó ser falso”.

Destacó que haberle llamado a Simón Levy, cuando se desconocía su situación legal, fue nota y hacer periodismo.

“Hicimos lo que teníamos que hacer: primero hablar con él, pidiendo pruebas, evidencias; cuestionando esas evidencias y, al final, nos engañó. Siempre se puso en duda. Esto es la información, así es la información”, agregó.

Simón Levy nos mintió a todos, en parte lo pudo hacer gracias al vacío informativo que se generó desde el poder, a la polarización reinante y a esta era de post verdad, donde todo puede ser falso hasta que se demuestre lo contrario.



