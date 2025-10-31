Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) acusaron que fueron reprimidos y agredidos por parte de elementos de la Guardia Civil de Michoacán durante una jornada de difusión a nivel estatal que realizan en el marco de su lucha por mejores condiciones sociales, laborales, económicas y culturales del pueblo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dicha organización que reúne obreros, indígenas, campesinos y sociedad civil, detallaron que fueron reprimidos el pasado 11 de octubre en Panindicuaro, Michoacán, y el 12 de octubre durante la marcha pacífica que realizaron por el Día de la Resistencia Indígena y Popular en Morelia, en pleno centro histórico.

Desde el 2003, el FNLS, que tiene presencia en Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Puebla, CDMX y otras partes de la República, lleva a cabo de manera permanente jornadas de lucha por las demandas y necesidades de las comunidades indígenas, campesinas y populares con miras a una sociedad justa e igualitaria en México.

Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) (31/10/2025). Foto: Nataly Romero / EL UNIVERSAL

Este año realizaron un plantón en la plaza Melchor Ocampo frente a Palacio de Gobierno desde el 1 de octubre, en donde llevan a cabo foros, conversatorios, presentación de libros, entre otras actividades. En el marco de estas acciones, los manifestantes decidieron repartir volantes en la caseta de Panindicuaro, donde acusan que la policía estatal los intentó desalojar con uso de la fuerza, balas de goma y gases.

En medio de la protesta, José de Jesús Camargo, integrante del Frente y representante de comunicación de la organización, dijo que fue agredido por los disparos de balas de goma y además cuenta que lo golpearon en el rostro y le lanzaron una granada de gas sobre la muñeca, motivo por el cual su mano izquierda permanece vendada.

Narra que en ambos días, entre el 11 y 12 de octubre, mujeres, menores de edad e integrantes del Frente fueron agredidos por los elementos de seguridad, quienes no se identificaron y solo los reprimieron con fuerza. En total, asegura, unas 23 personas resultaron heridas, dos de ellas tuvieron que ser llevadas al hospital.

Frente por el Socialismo pide mesa de diálogo con el Gobierno de Michoacán

A pregunta expresa sobre sus demandas, los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo dijeron que buscan:

“Que los jóvenes no tengan que estar sufriendo porque no alcanzan fichas en las universidades, que la educación sea un derecho para todos, que la riqueza deje de estar acaparada en unas manos. Que no haya miseria, pobreza y que el país sea autosuficiente y no dependa de Estados Unidos”.

Junto a Gumersindo, quien también forma parte del comité del Frente, dijeron que el socialismo para ellos significa una "transformación radical de la sociedad”, por lo que reiteraron su disposición al diálogo franco, respetuoso y constructivo con autoridades estatales.

Pidieron que como parte de su derecho a la protesta y en busca de que sean escuchados, se pueda entablar una mesa de diálogo con el Gobierno Estatal que encabeza el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

nro