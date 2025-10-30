Morelia.- Tres hombres, identificados como Rubén “N”, Antonio Guillermo “N” y Freddy Javier “N”, fueron detenidos por su posible relación en el ataque contra la presidenta municipal de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor, ocurrido el pasado 12 de julio, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

En un comunicado, la Fiscalía señaló que personal de la institución reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Rubén “N”, Antonio G., y Freddy Javier “N” en los hechos, por lo que se solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que ya fue cumplimentada.

Los hombres son señalados por su posible relación en el delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de la presidenta municipal de Cuitzeo, y de sus tres escoltas.

Foto: Archivo

Los detenidos fueron presentados ante el órgano jurisdiccional que resolverá su situación legal.

De acuerdo con las investigaciones de la FGE, el 12 de julio de 2025, las víctimas se encontraban en una fiesta celebrada en un restaurante, ubicado a un costado del lago de Cuitzeo. Al momento de retirarse del lugar, tres hombres que se encontraban cerca del estacionamiento dispararon armas de fuego en contra de la servidora pública y sus escoltas.

Durante la agresión, el personal de seguridad repelió el ataque; sin embargo, la servidora pública y los tres elementos resultaron lesionados.

