Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Fiscalía del Edomex detiene a "El Comandante" presunto coautor intelectual del asesinato de colombianos B-King y DJ Regio Clown

Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Pumas y Efraín Juárez al borde del precipicio; ¿"Hormiga" González merece llamado a Selección Mexicana?

Flamengo y Palmeiras protagonizarán la séptima final de Copa Libertadores entre equipos brasileños

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Morelia.- Tres hombres, identificados como Rubén “N”, Antonio Guillermo “N” y Freddy Javier “N”, fueron detenidos por su posible relación en el ataque contra la, Rosa Elia Milán Pintor, ocurrido el pasado 12 de julio, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

En un comunicado, la Fiscalía señaló que personal de la institución reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Rubén “N”, Antonio G., y Freddy Javier “N” en los hechos, por lo que se solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que ya fue cumplimentada.

Los hombres son señalados por su posible relación en el delito de , cometido en agravio de la presidenta municipal de Cuitzeo, y de sus tres escoltas.

Foto: Archivo
Los detenidos fueron presentados ante el órgano jurisdiccional que resolverá su situación legal.

De acuerdo con las investigaciones de la FGE, el 12 de julio de 2025, las víctimas se encontraban en una fiesta celebrada en un restaurante, ubicado a un costado del lago de Cuitzeo. Al momento de retirarse del lugar, tres hombres que se encontraban cerca del estacionamiento dispararon en contra de la servidora pública y sus escoltas.

Durante la agresión, el personal de seguridad repelió el ataque; sin embargo, la servidora pública y los tres elementos resultaron lesionados.

