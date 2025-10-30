Culiacán.- En la celebración del Halloween se sancionará a las personas que porten disfraces alusivos a grupos delictivos con armas de juguetes o decoren vehículos o viviendas que simulen la apología del delito, anunció el secretario de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave, Juan de Dios López Rubio.

Señaló que se va a diseñar un operativo especial de vigilancia sobre todo en las zonas donde tradicionalmente se tienen recorridos de caravanas de personas que portan diferentes disfraces alusivos a esta fecha que se ha vuelto popular.

Las personas que salgan a las calles con disfraces alusivos a hechos de violencia o que decoren vehículos son pintura simulando sangre o coloquen en sus unidades o viviendas muñecos que hagan alusión a cuestiones de violencia se les va a sancionar.

El jefe de seguridad pidió a las personas que organizan caravanas o rodadas en estas fechas que soliciten el permiso a fin de que se les brinde la seguridad vial necesaria para evitar que se presenten accidentes que lamentar.

Pidió a los padres de familia estar atentos sobre los disfraces y accesorios que usan sus hijos para que no tengan problemas si estos son detenidos por promover la apología de los delitos, ya que se desea que haya una sana diversión.

