Campesinos de Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala y Sinaloa mantenían ayer sus protestas y bloqueos carreteros. Los productores de maíz continúan con la exigencia de un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada.

Pese a que el miércoles se anunció que levantarían todos los bloqueos en la región del Bajío, en Guanajuato y Michoacán, agricultores inconformes con el acuerdo que reportó el gobierno federal —de un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz— retomaron los cortes.

En Guanajuato mantenían cerrada la circulación, de manera intermitente, en la autopista Salamanca-Celaya, a la altura del municipio de Juventino Rosas.

Los agricultores optaron por abrir un carril por cortos periodos para permitir la movilidad; sin embargo, ha sido insuficiente para agilizar el flujo vehicular, por lo que por cuarto día consecutivo persisten largas filas de vehículos varados, sobre todo camiones de carga.

Los campesinos expusieron que no tienen claro el compromiso del gobierno federal, ni seguridad de que se vaya a cumplir.

“Se le pidió respetar el precio de garantía de 7 mil 200 [pesos] la tonelada. Dicen que sólo se pagará esa cantidad a los que cosechan poquito, y a los que no, les darán un apoyo de 950 pesos, y pues que quede escrito”, dijo uno de los manifestantes.

En Michoacán, alrededor de las 18:00 horas manifestantes retomaron el bloqueo de la Autopista de Occidente en las casetas de Panindícuaro, Zinapécuaro y Ecuandureo.

Cierran Arco Norte

En Hidalgo, campesinos mantienen desde el martes un bloqueo en la Autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 80. Los productores señalan que su protesta se suma a la exigencia de los agricultores del Bajío, de un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada. Señalaron que hasta la tarde de ayer no había acuerdo con el gobierno federal, al que acusaron de mentir en las mesas de diálogo.

Advirtieron que mantendrán el cierre en la autopista, así como un bloqueo de las vías ferroviarias en Teocalco, y amenazaron con tomar instalaciones federales, como la refinería de Tula y la termoeléctrica.

El cierre en la Autopista Arco Norte generó una fila de varios kilómetros, donde los principales afectados son los transportistas de carga.

La tarde de ayer un grupo de camioneros, armados con palos y piedras, se enfrentaron a los productores, quienes fueron obligados a replegarse, lo que permitió reabrir parcialmente la circulación y por la noche los campesinos se retiraron.

En Tlaxcala, campesinos decidieron ampliar bloqueos también en la Autopista Arco Norte, a la altura del municipio de Calpulalpan, y sobre la carretera libre México-Veracruz, en el tramo de Nanacamilpa.

También exigen un precio de garantía para la tonelada de maíz y reclaman subsidios en diesel y fertilizantes.

Además, instalaron un bloqueo sobre la vía del tren en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas.

Bloqueo selectivo en Sinaloa

En la caseta de peaje de Cuatro Caminos, de la carretera México-Nogales, en el municipio de Guasave, Sinaloa, los productores de maíz sólo permitían la circulación del transporte de pasajeros y vehículos particulares, como medida de presión para que sus cosechas tengan un precio de 7 mil 200 pesos la tonelada.

Se convocó a que todos los campesinos se concentren en esta caseta para un bloqueo selectivo de camiones de carga por espacio de 72 horas. Sólo se permite el cruce de autobuses de pasajeros, vehículos particulares y unidades de auxilio.

A su vez, los productores de trigo mantienen —por tercer día consecutivo— libre el paso de transportistas y choferes en la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome. Exigen la retribución de 500 millones de pesos que les adeudan por pagos de compensaciones de ciclos agrícolas pasados.

Acuerdo en Morelos

En Morelos, el gobierno estatal propuso a los productores de maíz incluirlos en el programa de Segalmex con un precio de 7 mil 200 pesos la tonelada, con un tope de hasta 35 toneladas por agricultor, lo que fue aceptado por los campesinos.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que hay mesas de trabajo con la Secretaría de Agricultura para atender las demandas del sector, aunque indicó que en algunos bloqueos participan grupos con otros intereses.

Con información de Xóchitl Álvarez, Carlos Arrieta, Dinorath Mota, Javier Cabrera y Justino Miranda

