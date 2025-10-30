Las autoridades capitalinas detallaron que el operativo de rescate de 80 niñas y adolescentes del albergue Casa de las Mercedes fue en las dos sedes de la institución: la de la calle Schultz y Berriozábal, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De los 80 menores rescatados 47 se encontraban en la sede Schultz y 33 en Berriozábal.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, indicó que las menores están seguras y están siendo atendidas.

“Después de esta intervención, que se hizo a partir de una de la resolución de un juez, de que pudiéramos proteger a las menores, sacándolas de ese lugar, pues ya estamos en una situación distinta. Hoy por hoy estamos en pláticas con el patronato, con la junta de asistencia privada, en donde tenemos alternativas para que puedan estar, las menores, bien atendidas”.

Lee también: Clara Brugada supervisa construcción de la Utopía Tláhuac; concluirá en 2026

Las niñas y adolescentes permanecen bajo resguardo del DIF. Foto: Osmar Alvarado

“El personal del DIF y de la Fiscalía realizaron todas las diligencias para garantizar reubicar a las niñas a otros espacios, se estará analizando y valorando el lugar definitivo donde se van a quedar y que cumpla con todas y las mejores condiciones”, dijo.

La mandataria reiteró el compromiso del gobierno capitalino para hacer todo lo necesario en favor de las infancias, especialmente de aquellas que viven sin su familia y se encuentran bajo resguardo institucional.

“Quiero enviar un mensaje: quien se atreva a tocar a una niña (niño) en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley, y más aún cuando se trata de menores que no tienen familia; eso nos obliga a todos a actuar de inmediato”, enfatizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr