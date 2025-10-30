Más Información

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Magistrada Janine Otálora participa en su última sesión del TEPJF; perfilan dejar vacante vacía hasta 2027

Magistrada Janine Otálora participa en su última sesión del TEPJF; perfilan dejar vacante vacía hasta 2027

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Simón Levy desata ola de memes tras versiones de su paradero: ¿Libre en EU o detenido en Portugal?

Simón Levy desata ola de memes tras versiones de su paradero: ¿Libre en EU o detenido en Portugal?

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

Las autoridades capitalinas detallaron que el operativo de rescate de 80 niñas y adolescentes del albergue fue en las dos sedes de la institución: la de la calle Schultz y Berriozábal, en la .

De los 80 menores rescatados 47 se encontraban en la sede Schultz y 33 en Berriozábal.

La jefa de gobierno, , indicó que las menores están seguras y están siendo atendidas.

“Después de esta intervención, que se hizo a partir de una de la resolución de un juez, de que pudiéramos proteger a las menores, sacándolas de ese lugar, pues ya estamos en una situación distinta. Hoy por hoy estamos en pláticas con el patronato, con la junta de asistencia privada, en donde tenemos alternativas para que puedan estar, las menores, bien atendidas”.

Lee también:

Las niñas y adolescentes permanecen bajo resguardo del DIF. Foto: Osmar Alvarado
Las niñas y adolescentes permanecen bajo resguardo del DIF. Foto: Osmar Alvarado

“El personal del DIF y de la Fiscalía realizaron todas las diligencias para garantizar reubicar a las niñas a otros espacios, se estará analizando y valorando el lugar definitivo donde se van a quedar y que cumpla con todas y las mejores condiciones”, dijo.

La mandataria reiteró el compromiso del gobierno capitalino para hacer todo lo necesario en favor de las infancias, especialmente de aquellas que viven sin su familia y se encuentran bajo resguardo institucional.

“Quiero enviar un mensaje: quien se atreva a tocar a una niña (niño) en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley, y más aún cuando se trata de menores que no tienen familia; eso nos obliga a todos a actuar de inmediato”, enfatizó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]