Los productores de maíz de Jalisco levantaron este miércoles los 11 bloqueos carreteros que iniciaron el lunes pasado como forma de protesta para exigir un mejor precio para sus cosechas; aunque no están conformes con el acuerdo logrado con el gobierno federal tras las negociaciones que se extendieron hasta la madrugada de este miércoles, los maiceros liberaron las vías de comunicación para no afectar más a la población.

“No estamos conformes con el acuerdo, pero tampoco queremos afectar más a la gente, es un asunto de humanidad, había personas que llevaban hasta 36 horas atoradas y nosotros no queremos eso”, señaló Ricardo Hernández, uno de los líderes de los productores de Jalisco.

Explicó que lo logrado ayer tras negociar con la Secretaría de Gobernación es mejor que el supuesto acuerdo anunciado por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué.

“Él quería fijar el precio en 6 mil 50 pesos por tonelada, pero ayer acordamos que entre el gobierno federal y los estados se dará un apoyo de 950 pesos por tonelada independientemente del precio que consigamos en el mercado, o sea que si conseguimos un precio de 5 mil 500, ya con los 950 del apoyo andas consiguiendo más de los 6 mil 50 que imponía Berdegué, y buscándole, en una de esas sí podemos conseguir casi los 7 mil pesos por tonelada”, explicó el productor.

Insistió en que no están conformes porque ellos exigían un precio de 7 mil 200 pesos como mínimo para poder sacar los costos de producción y generar una ganancia, por lo que también buscarán dialogar con los industriales del maíz para tratar de obtener un mejor precio.

Recordó que ellos están en desventaja ante las importaciones de maíz de Estados Unidos, pues en ese país los subsidios para los productores son muy altos y eso permite que lo vendan muy barato.

Tras los acuerdos alcanzados en la Ciudad de México durante la madrugada, desde las 6:00 horas los productores comenzaron a liberar las carreteras y los accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara y para las 9:00 horas las autoridades estatales reportaron que todos los bloqueos se habían retirado.

aov/cr