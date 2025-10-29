Más Información

Pachuca.– Nuevamente, del estado de Hidalgo mantienen un bloqueo en la autopista Arco Norte, a la altura de la caseta Tula I, para exigir precios justos en la venta del maíz y el trigo.

Desde ayer, ejidatarios de distintas regiones de la entidad se apostaron sobre esta vialidad que conecta varios estados del país, para realizar una manifestación y , como parte de las movilizaciones que se llevan a cabo en diversas entidades.

Integrantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo de Hidalgo cerraron este día la circulación en ambos sentidos a la altura de Tula, lo que provocó la paralización total del . Esta es la segunda ocasión en que el grupo realiza una protesta de este tipo.

Los manifestantes lamentaron la falta de respuesta del gobierno para garantizar precios de garantía justos, al señalar que la situación ha llevado a la quiebra de miles de productores, no solo en Hidalgo sino en todo el país.

El cierre carretero ha generado importantes afectaciones a los automovilistas, quienes permanecen varados en ambos sentidos, tanto hacia Puebla como hacia Querétaro.

Por su parte, la Guardia Nacional, división Carreteras, exhortó a los conductores a atender las indicaciones viales ante el cierre total a la circulación, específicamente en el kilómetro 79+000 del libramiento norte.

