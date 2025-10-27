La Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México registran este lunes 27 de octubre distintos puntos con carga vehicular, cierres y afectaciones viales. Para mantenerte informado, EL UNIVERSAL comparte el minuto a minuto de la alerta vial CDMX, con el objetivo de que llegues a tiempo a tu destino.

Metrópoli 07:53 AM Se registra bloqueo sobre Eje 6 y Calz. Ermita Iztapalapa , colonia Paraje Zacatepec, alcaldía Iztapalapa. Vial alternativo: Av. Santa Cruz Meyehualco.

Metrópoli 07:51 AM Presencia de manifestante en Av. Insurgentes entre Vito Alessio Robles y Encanto, col. Florida, alcaldía Álvaro Obregón. Vial alternativo: Av. Revolución y Av. Universidad.

06:59 #PrecauciónVial | Por Bloqueo de la Autopista México-Puebla al Poniente a la altura del Puente de la Concordia, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Texcoco. pic.twitter.com/lzXnn1fa1W — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 27, 2025

