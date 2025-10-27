Más Información

Notarias de Adán y amigos, vía para negocios jugosos

Israel levanta estado de emergencia; mantendrá restricciones en el sur del país

La mañanera de Sheinbaum, 27 de octubre, minuto a minuto

El Tren México–Toluca ya recorrió tres sexenios; “El Insurgente” por fin se dirige a su estación final

Lando Norris conquista el Gran Premio de México y sube a la cima del campeonato mundial de pilotos

Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

La Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México registran este lunes 27 de octubre distintos puntos con carga vehicular, cierres y afectaciones viales. Para mantenerte informado, EL UNIVERSAL comparte el minuto a minuto de la alerta vial CDMX, con el objetivo de que llegues a tiempo a tu destino.

Se registra bloqueo sobre Eje 6 y Calz. Ermita Iztapalapa , colonia Paraje Zacatepec, alcaldía Iztapalapa. Vial alternativo: Av. Santa Cruz Meyehualco.

Presencia de manifestante en Av. Insurgentes entre Vito Alessio Robles y Encanto, col. Florida, alcaldía Álvaro Obregón. Vial alternativo: Av. Revolución y Av. Universidad.

