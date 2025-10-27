Más Información
El Tren México–Toluca ya recorrió tres sexenios; “El Insurgente” por fin se dirige a su estación final
La Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México registran este lunes 27 de octubre distintos puntos con carga vehicular, cierres y afectaciones viales. Para mantenerte informado, EL UNIVERSAL comparte el minuto a minuto de la alerta vial CDMX, con el objetivo de que llegues a tiempo a tu destino.
Metrópoli 07:53 AM
Se registra bloqueo sobre Eje 6 y Calz. Ermita Iztapalapa , colonia Paraje Zacatepec, alcaldía Iztapalapa. Vial alternativo: Av. Santa Cruz Meyehualco.
Metrópoli 07:51 AM
Presencia de manifestante en Av. Insurgentes entre Vito Alessio Robles y Encanto, col. Florida, alcaldía Álvaro Obregón. Vial alternativo: Av. Revolución y Av. Universidad.
