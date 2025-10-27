Toman casetas de la Autopista de Occidente

Productores y trabajadores del campo de los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato se movilizaron y tomaron dos casetas de la Autopista de Occidente.

Como parte de su jornada y paro, los empresarios y jornaleros arribaron a las casetas de cobro de Ecuandureo y de Panindícuaro, ubicadas en el tramo Morelia-Guadalajara.

Los agricultores y sus trabajadores dijeron que permanecerán en esa zona, en la que convergen los tres estados ya mencionados, donde permiten el acceso libre a los automovilistas, sin pagar el peaje.

Sinaloa

Los productores del campo volvieron a efectuar movilizaciones, instalándose en las casetas de peaje para dar paso libre a todos los conductores en los municipios de Ahome, Guasave y Navolato, en demanda que el gobierno federal destine recursos de apoyos para la comercialización de sus cosechas.

Como sucedió el pasado martes 14 de octubre, en respaldo al movimiento nacional, los productores de granos levantaron las plumas de las casetas de peaje de San Miguel Zapotitlán y Cuatro Caminos, en la carretera México-Nogales y la del Pizal, en la autopista Benito Juárez, para evitar el cobro a los conductores.

Los productores de maíz que en el nuevo ciclo agrícola Otoño/ Invierno 2025-2026 tienen previsto cultivar 469 mil hectáreas, solicitan que les garanticen un precio de garantía de siete mil 200 pesos la tonelada.

Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, anunció que requieren de una respuesta de las autoridades federales, ante la grave crisis que se encuentra en campo nacional, donde se producen los alimentos

Tamaulipas

Campesinos de la zona norte de Tamaulipas exigieron apoyo al Gobierno Federal ya que de lo contrario esta actividad productiva morirá por lo que se apostaron sobre la carretera Reynosa-Rio Bravo para encabezar una protesta.

Hector Peña de Leon, presidente de la Asociación de Productores Rurales en el estado, destacó que se encuentran a la espera de la resolución que debe darles la Federación por lo que se suman al paro nacional.

Dijo que los altos costos de producción y los bajos precios de venta están acabando con campo mexicano por lo que es urgente se les brinden subsidios.

Los campesinos, dijo, requieren recursos para salir adelante y pese a las adversidades, siguen sembrando y cosechando.

"Estamos perdiendo desde hace varios años, muchos ya abandonaron esta actividad. No queremos afectar a terceros, pero estamos desesperados por lo que cerramos carreteras para que volteen a vernos y nos den una solución definitiva".

Foto: Especial

Con información de Carlos Arrieta, Javier Cabrera y Sandra Tovar / corresponsales

afcl/LL