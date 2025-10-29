Ciudad Juárez.- Luego de que por meses Chihuahua encabezara los primeros lugares de contagios de sarampión en el país, este día la Secretaría de Salud, reportó una disminución en los contagios.

El secretario de Salud en la entidad, Gilberto Baeza Mendoza, afirmó, que de 300 casos semanales reportados en agosto pasado, a la fecha, se presentan de 6 a 12, lo que refleja el trabajo realizado en el tema de la inoculación.

“Chihuahua supera desde luego la media nacional en cuanto a vacunación de sarampión, debemos andar en el 95 por ciento de cobertura, cuando en el resto del país el promedio es del 75 por ciento”, agregó el funcionario.

la Secretaría de Salud desarrolla una estrategia de prevención con las personas trabajadoras del campo y de salud (29/10/2025). Foto: Especial

Añadió que actualmente la Secretaría de Salud desarrolla una estrategia de prevención con las personas trabajadoras del campo y personal de los distritos de Salud de Chihuahua, hacen lo propio en comunidades en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la información oficial, hasta hoy Chihuahua acumula 4 mil 423 contagios de sarampión, de los cuales 4 mil 405 lograron recuperarse.

Además se acumularon 21 defunciones por el virus del sarampión y hasta este 29 de octubre había 4 personas hospitalizadas.

Los municipios que han acumulado mayor número de contagios son: Chihuahua, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes, los demás se distribuyen en el resto de los municipios de la entidad.

