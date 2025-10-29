Más Información

Pachuca.– El , en el estado de Hidalgo, dio a conocer el avistamiento de un puma en la zona comprendida entre las comunidades de Benito Juárez y Puerto México.

De acuerdo con la presidencia municipal, el felino ha sido visto en el cruce de ambas localidades, por lo que se exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y tomar precauciones, además de evitar transitar solos por la zona y resguardar a sus mascotas y ganado.

Las autoridades destacaron que, en caso de observar al animal, no se debe intentar acercarse ni confrontarlo, y se debe reportar de inmediato al área de Protección Civil municipal o a las autoridades locales.

Asimismo, informaron que ya se notificó a las dependencias competentes en materia de fauna silvestre, por lo que se iniciaron las acciones correspondientes para verificar el avistamiento, localizar y resguardar al ejemplar, a fin de garantizar la seguridad tanto del animal como de la población.

Hidalgo forma parte del hábitat natural del puma, por lo que su presencia es considerada un indicador de equilibrio ecológico. Las autoridades reiteraron el llamado a proteger a la especie y a la biodiversidad.

Esta región se ubica dentro del denominado corredor del puma, que también abarca municipios como Actopan, donde es frecuente la presencia de estos felinos.

afcl/LL

