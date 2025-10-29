Pachuca.– El pronóstico de lluvias fuertes en la región Otomí-Tepehua, Sierra Alta y la Huasteca mantiene en alerta a las autoridades de Hidalgo, debido a que en estas zonas aún se registran afectaciones por las precipitaciones del pasado 9 de octubre.

El gobernador Julio Menchaca Salazar hizo un llamado a la población a mantenerse atenta ya que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Destacó que, ante estas condiciones, se mantiene un monitoreo permanente en las regiones que presentan severas afectaciones.

Las condiciones adversas previstas para las próximas horas incluyen también temperaturas de 0 a 5 °C, principalmente en las zonas altas de la entidad.

Se recomendó evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con corrientes de agua, así como extremar precauciones al conducir bajo lluvia o sobre pavimento mojado, además de proteger a niños y personas adultas mayores ante el descenso de temperaturas.

La Sierra y la región Otomí-Tepehua son las más afectadas por las lluvias, donde aún permanecen más de 50 localidades incomunicadas y se han registrado nuevos deslaves que complican el tránsito de la población.

La combinación de bajas temperaturas y lluvias persistentes mantiene en alerta a la Subsecretaría de Protección Civil y a los sistemas municipales de emergencia en la entidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL