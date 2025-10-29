La muerte también se honra y se disfruta, por eso habitantes del Valle de Catrinas, en el municipio de Atlixco, Puebla, presentan 17 calaveras monumentales que representan a todas las personas que han fallecido y se dedicaban a oficios tradicionales en México.

Personas observan una de las 17 calaveras monumentales que se exhiben en el municipio de Atlixco, Puebla, como parte de las celebraciones por el Día de Muertos 2025. Foto: EFE

Varias personas se toman una fotografía con una calavera monumental de fondo en el municipio de Atlixco, en Puebla (México). Foto: EFE

Visitantes pueden recorrer diferentes puntos del centro histórico o juntas auxiliares para disfrutar del arte en carroñeros que realizaron artesanos locales en estas figuras de más de 8 metros de altura.

Habitantes del Valle de Catrinas, en el municipio de Atlixco, presentan 17 calaveras monumentales que representan a todas las personas que han fallecido y se dedicaban a oficios tradicionales en México, el 28 de octubre de 2025. Foto: EFE

Calaveras monumentales se observan en un campo de flor de cempasúchil en el municipio de Atlixco, en Puebla, el 28 de octubre de 2025. Foto: EFE

Cada pieza está geolocalizada para invitar a locales y visitantes a recorrer Atlixco como un museo al aire libre.

Una calavera monumental se observa en un campo de flores de cempasúchil en el municipio de Atlixco, Puebla (México), el 28 de octubre de 2025. Foto: EFE

