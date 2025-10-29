Más Información
ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"
Interpol reporta detención provisional de Simón Levy en Lisboa; en video, exfuncionario asegura que está libre
Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala
La muerte también se honra y se disfruta, por eso habitantes del Valle de Catrinas, en el municipio de Atlixco, Puebla, presentan 17 calaveras monumentales que representan a todas las personas que han fallecido y se dedicaban a oficios tradicionales en México.
Lee también Día de Muertos: Huasca celebra el Festival de las Ánimas
Visitantes pueden recorrer diferentes puntos del centro histórico o juntas auxiliares para disfrutar del arte en carroñeros que realizaron artesanos locales en estas figuras de más de 8 metros de altura.
Lee también Día de Muertos: Cuándo es el Valle de Catrinas 2025 en Atlixco
Cada pieza está geolocalizada para invitar a locales y visitantes a recorrer Atlixco como un museo al aire libre.
Lee también FOTOS: Megaofrenda y tapete monumental ya esperan en el Zócalo capitalino a los miles de visitantes
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]