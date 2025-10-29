Huasca de Ocampo, el primer pueblo mágico de México, está listo para la celebración de Día de Muertos con el Festival de las Ánimas.

¿Cuándo es el Festival de las Ánimas en el pueblo mágico de Huasca?

Oficialmente, las actividades del Festival de las Ánimas en este pueblo mágico del estado de Hidalgo darán inicio el jueves 30 de octubre y terminarán el sábado 1 de noviembre.

Foto: Presidencia Municipal de Huasca de Ocampo

Considera que todas las experiencias se celebrarán por la tarde, entre las 2:00 p.m. y las 10:00 p.m., aproximadamente.

¿Qué ver en el Festival de las Ánimas del pueblo mágico de Huasca?

De acuerdo con la página oficial de la Presidencia Municipal del pueblo mágico de Huasca de Ocampo, el 30 de octubre a las 5:00 p.m. el festival iniciará con un desfile de carros alegóricos de Día de Muertos.

Lee también: Día de Muertos en Val’Quirico: guía de actividades

El evento estará a cargo del Colegio Conde de Romero. Arrancará en la plaza principal y terminará en las instalaciones de la institución educativa, en el barrio La Loma.

El viernes 31 de octubre, desde las 5:00 p.m. se dará por iniciado el concurso de altares en el Auditorio Municipal. Participarán diversas dependencias gubernamentales, negocios y escuelas. Date una vuelta y échale un ojo a las decoraciones y a los diferentes estilos que habrá, como el huasteco, otomí o nahua.

Foto: Presidencia Municipal de Huasca de Ocampo

El sábado 1 de noviembre será el día con más actividades de Día de Muertos:

A las 2:00 p.m. se celebrará el concierto ‘Voces para las ánimas’ en el centro; a las 6:30 p.m., del panteón municipal a la plaza principal se realizará el recorrido temático ‘Entre velas y cempasúchil’ acompañado de la Tuna (estudiantina) Universitaria ‘Azul y Plata’ de la UAEH, y a las 8:30 p.m. en la fuente del jardín central se realizará el concierto ‘Luces para las Ánimas’, a cargo de Raíces, un grupo de cuerdas de la UAEH.

Foto: Presidencia Municipal de Huasca de Ocampo

El primer cuadro del pueblo mágico de Huasca estará lleno de puestos con artesanías, gastronomía y demás productos locales.

¿Dónde está el pueblo mágico de Huasca?

Huasca de Ocampo forma parte de la Comarca Minera de Hidalgo, una antigua región minera, rodeada por bosques de montaña, lagos y formaciones rocosas milenarias.

Lee también: 10 de las mejores actividades para celebrar Día de Muertos

Es un destino ideal para conocer en una escapada exprés, al encontrarse a 45 minutos en auto desde Pachuca y a unas 2 horas y 30 minutos de la CDMX.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters