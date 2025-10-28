Visitantes a la megaofrenda en el Zócalo capitalino pueden caminar unos pasos hacia la a avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para observar el tapete monumental de semillas instalado con motivo del Día de Muertos; el cual estará hasta el 2 de noviembre.

Visitantes pasean y se toman fotos en la megaofrenda del Zócalo capitalino que este año hace una referencia a Tenochtitlan, en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Visitantes se toman fotos frente al tapete monumental de 10 metros de ancho y 45 de largo elaborado con 80 por ciento de maíz natural que se ha instalado en el Zócalo capitalino, el 27 de octubre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

