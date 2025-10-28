Más Información

México participó en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre presunto atentado

Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice

Visitantes a la en el Zócalo capitalino pueden caminar unos pasos hacia la a avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para observar el de semillas instalado con motivo del ; el cual estará hasta el 2 de noviembre.

Visitantes pasean y se toman fotos en la megaofrenda del Zócalo capitalino que este año hace una referencia a Tenochtitlan, en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Visitantes se toman fotos frente al tapete monumental de 10 metros de ancho y 45 de largo elaborado con 80 por ciento de maíz natural que se ha instalado en el Zócalo capitalino, el 27 de octubre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
Visitantes pasean y se toman fotos en la megaofrenda del Zócalo capitalino que este año hace una referencia a Tenochtitlan, en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Visitantes pasean y se toman fotos en la megaofrenda del Zócalo capitalino que este año hace una referencia a Tenochtitlan, en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Visitantes pasean y se toman fotos en la megaofrenda del Zócalo capitalino que este año hace una referencia a Tenochtitlan, en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Visitantes se toman fotos frente al tapete monumental de 10 metros de ancho y 45 de largo elaborado con 80 por ciento de maíz natural que se ha instalado en el Zócalo capitalino, el 27 de octubre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
Visitantes se toman fotos frente al tapete monumental de 10 metros de ancho y 45 de largo elaborado con 80 por ciento de maíz natural que se ha instalado en el Zócalo capitalino, el 27 de octubre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
