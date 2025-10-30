Como representante de un medio digital y con preguntas a modo, Elizabeth García Vilchis, quien fuera presentadora de la sección “Quién es Quién en las Mentiras de la Semana” en las mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, regresó a este espacio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se dijo sorprendida por la presencia de García Vilchis en su mañanera de este jueves 30 de octubre.

“Liz, no te reconocí, bienvenida, ahora de este lado”, le dijo la titular del Ejecutivo federal, a quien en el gobierno pasado exhibió y denostó a medios y periodistas.

Lee también Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

“Sí, soy yo, ahora haciendo periodismo”, le respondió la expresentadora.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que hayan seguido las conferencias matutinas porque, dijo, “es un espacio de información y debate”.

“No vamos a cambiar nuestra forma de comunicación”, comentó la Presidenta al referir que hay medios que “han cambiado”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la mañanera del 30 de octubre del 2025 y Elizabeth García Vilchis. Fotos: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr