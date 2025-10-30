Más Información

Como representante de un medio digital y con preguntas a modo, , quien fuera presentadora de la sección “Quién es Quién en las Mentiras de la Semana” en las mañaneras del expresidente , regresó a este espacio de la presidenta .

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se dijo sorprendida por la presencia de García Vilchis en su mañanera de este jueves 30 de octubre.

“Liz, no te reconocí, bienvenida, ahora de este lado”, le dijo la titular del Ejecutivo federal, a quien en el gobierno pasado exhibió y denostó a medios y periodistas.

“Sí, soy yo, ahora haciendo periodismo”, le respondió la expresentadora.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que hayan seguido las porque, dijo, “es un espacio de información y debate”.

“No vamos a cambiar nuestra forma de comunicación”, comentó la Presidenta al referir que hay medios que “han cambiado”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la mañanera del 30 de octubre del 2025 y Elizabeth García Vilchis. Fotos: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la mañanera del 30 de octubre del 2025 y Elizabeth García Vilchis. Fotos: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
mahc/apr

