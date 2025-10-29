Las movilizaciones y cierres carreteros que se registran en el país provocaron retrasos en el transporte de mercancías, desabasto, entre otras afectaciones que provocaron pérdidas superiores a los dos mil 300 millones de pesos, dijo la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

En un comunicado, el organismo indicó que “durante más de 72 horas, los bloqueos carreteros afectaron rutas logísticas estratégicas de los corredores del Bajío, Occidente y Altiplano, generando pérdidas superiores a los dos mil 300 millones de pesos”.

La Cámara, que dirige María de Lourdes Medina Ortega, afirmó que “la industria mexicana exige responsabilidad y cumplimiento: los bloqueos carreteros no pueden ser el costo del diálogo”.

Lee también "No pedimos limosna, exigimos justicia" Campesinos de Guanajuato inconformes con acuerdo federal, continúan bloqueos

📄 #POSICIONAMIENTO | CANACINTRA celebra los acuerdos entre el Gobierno Federal y los productores agrícolas, reiterando que los bloqueos carreteros no deben ser el costo del diálogo. Impulsamos la colaboración y el respeto a la movilidad para fortalecer la competitividad. 🇲🇽🏭 pic.twitter.com/Mj8gS9wlJ9 — CANACINTRA México (@CANACINTRAMex) October 29, 2025

Sí bien reconoció el acuerdo alcanzado entre el gobierno Federal y los productores agrícolas por el cual se liberaron las carreteras en diversos estados del país, dijo que los bloqueos “repercutieron directamente en el bienestar social, impactando el precio final de productos esenciales y provocando el cierre parcial de operaciones en micro y pequeñas empresas dependientes de suministros diarios”.

Explicó que si bien es legítimo el derecho a la libertad de expresión pidió reconocer que “ninguna demanda legítima puede expresarse mediante acciones que paralicen la movilidad nacional o pongan en riesgo la seguridad de la población y las cadenas productivas”.

La Canacintra agregó que el problema a de que se permitan bloqueos es que encarecen los costos logísticos y erosionan la confianza en la estabilidad del entorno productivo mexicano.

Sugirió fortalecer “mecanismos de atención temprana y mesas de coordinación permanente entre Gobierno, productores y sectores industriales, que permitan anticipar conflictos y preservar la movilidad de bienes, insumos y personas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm