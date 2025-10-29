Más Información

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Interpol detiene a exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Interpol detiene a exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Luego de que esta mañana se anunció un acuerdo entre el gobierno federal y los del Bajío, muchos de los bloqueos carreteros, que iniciaron el lunes, se empezaban a levantar este miércoles.

En Guanajuato, la secretaría de Seguridad informaba en redes sociales de la liberación de la carretera 57, en Doctor Mora; la 37 en SAN Felipe- Villa de Reyes; la Leon-Silao y la Celaya- Yuriria, entre otras.

Sin embargo, se mantenían en algunos puntos.

En Jalisco, se reportaban cierres todavía en los límites de Michoacán.

Lee también Sufren bloqueo de carreteras en Guanajuato; pasan noche fría, entre estrés y solidaridad

Sin embargo, se reportaba que en Michoacán se mantenían los cierres en:

  • ZINAPÉCUARO: Carretera de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo.
  • PANINDÍCUARO: Caseta de Cobro.
  • ECUANDUREO: Occidente Méx-GDL Km360, Plaza de Cobro.
  • JIQUILPAN: Carretera federal Jiquilpan - Sahuayo Referencia: Glorieta de Liconsa.
  • VENUSTIANO CARRANZA: Carretera Venustiano Carranza - La Barca Ref. Crucero 4 Esquinas.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]