Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Luego de que esta mañana se anunció un acuerdo entre el gobierno federal y los agricultores de maíz del Bajío, muchos de los bloqueos carreteros, que iniciaron el lunes, se empezaban a levantar este miércoles.
En Guanajuato, la secretaría de Seguridad informaba en redes sociales de la liberación de la carretera 57, en Doctor Mora; la 37 en SAN Felipe- Villa de Reyes; la Leon-Silao y la Celaya- Yuriria, entre otras.
Sin embargo, se mantenían en algunos puntos.
En Jalisco, se reportaban cierres todavía en los límites de Michoacán.
Sin embargo, se reportaba que en Michoacán se mantenían los cierres en:
- ZINAPÉCUARO: Carretera de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo.
- PANINDÍCUARO: Caseta de Cobro.
- ECUANDUREO: Occidente Méx-GDL Km360, Plaza de Cobro.
- JIQUILPAN: Carretera federal Jiquilpan - Sahuayo Referencia: Glorieta de Liconsa.
- VENUSTIANO CARRANZA: Carretera Venustiano Carranza - La Barca Ref. Crucero 4 Esquinas.
Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros
