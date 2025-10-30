Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

Después de que la madrugada de este jueves 30 de octubre anunciaron que se levantaba el paro y se liberaban las vías tomadas, aclararon que “no se han levantado todos los bloqueos”.

“Los compañeros de Guanajuato y Morelos siguen firmes, y su lucha es la nuestra”, dijo el al referir que permanecen los bloqueos en 10 puntos carreteros.

El Movimiento calificó como “supuesto” el apoyo que alcanzaron de , tras haberse reunido con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación.

Lee también

“¿Por qué seguimos? Porque un apretón de manos no soluciona la crisis”, expresaron.

Por la mañana, los productores habían dicho que la liberación de las vías tomadas y el levantamiento del paro eran acciones “en señal de buena voluntad y con la intención de abrir los canales que se han cerrado”.

“Queremos ser muy claros con todos ustedes: Esto no es el objetivo final, pero sí es el inicio”.

Enfatizaron que los 950 pesos que ofrecen por tonelada no son un acuerdo, sino una imposición que no soluciona nada.

Aseguraron que ante el llegaron a estas “medidas extremas” por “la desesperación”: “El campo vive una realidad que el gobierno no quiere ver. Es una bomba de tiempo”.

Lee también

“Hacemos un llamado directo: A usted, Sra. Presidenta, con la fuerza que nos da la tierra: es tiempo de tomar acción y ser parte de la solución. Mientras la silla presidencial no convoque y no visibilice el problema, seguiremos siendo ignorados.

“Compañeros, la apatía del gobierno ha puesto a la agricultura en su peor momento. Lo único rescatable de hoy es ver el hartazgo, la pasión y la organización de nosotros, los agricultores. Este 29 de octubre no es un logro, es un avance”, declararon.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc /apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]