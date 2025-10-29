Más Información

ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Interpol reporta detención provisional de Simón Levy en Lisboa; en video, exfuncionario asegura que está libre

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

"Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

Centro Kalan no arrastra ningún expediente por conflicto de interés e irregularidades: Álvarez-Buylla

La presidenta aseguró que ayer en los bloqueos que realizaron agricultores en diversas partes del país, hubo quienes buscaban que el Gobierno federal ordenara el uso de la y generar una provocación.

Ante esto, la jefa del Ejecutivo afirmó que su gobierno nunca utilizará la fuerza pública para reprimir manifestaciones y siempre se buscará el diálogo, pero, aclaró, sin caer en chantajes.

“Siempre un cierre de una carretera genera problemas. Nosotros no usamos a la fuerza pública, sino que buscamos siempre el diálogo, y también no caer en chantajes, lo justo. Tienen razón, tienen una demanda legítima de los agricultores de que el está muy bajo nivel internacional.

“¿Qué querían ayer? Que quitáramos con (los bloqueos), pero, pues, eso nada más iba a generar una provocación que muchos la estaban buscando, muchos. Nada más había que oír ayer a muchos de los conductores de radio: `¡El ingobierno de la Presidenta! ¡Cómo es posible!´. Se está dialogando y se sigue dialogando hasta que se llega a un acuerdo, justo sin caer en el chantaje”, explicó.

