La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ayer en los bloqueos que realizaron agricultores en diversas partes del país, hubo quienes buscaban que el Gobierno federal ordenara el uso de la fuerza para retirar los bloqueos y generar una provocación.

Ante esto, la jefa del Ejecutivo afirmó que su gobierno nunca utilizará la fuerza pública para reprimir manifestaciones y siempre se buscará el diálogo, pero, aclaró, sin caer en chantajes.

“Siempre un cierre de una carretera genera problemas. Nosotros no usamos a la fuerza pública, sino que buscamos siempre el diálogo, y también no caer en chantajes, lo justo. Tienen razón, tienen una demanda legítima de los agricultores de que el precio del maíz está muy bajo nivel internacional.

“¿Qué querían ayer? Que quitáramos con Guardia Nacional (los bloqueos), pero, pues, eso nada más iba a generar una provocación que muchos la estaban buscando, muchos. Nada más había que oír ayer a muchos de los conductores de radio: `¡El ingobierno de la Presidenta! ¡Cómo es posible!´. Se está dialogando y se sigue dialogando hasta que se llega a un acuerdo, justo sin caer en el chantaje”, explicó.

