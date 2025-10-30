Tlaxcala, Tlax.- Campesinos de Tlaxcala determinaron mantener y ampliar los bloqueos carreteros que habían instalado como parte del Paro Nacional Agrícola para exigir un precio de garantía justo a la tonelada del maíz. A pesar de que ya hubo avances en los acuerdos con el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, reclaman también subsidios en diésel y fertilizantes.

Por ello, este jueves, diferentes grupos de campesinos adheridos a diversos núcleos ejidales de Tlaxcala, instalaron bloqueos sobre la autopista Arco Norte, a la altura del municipio de Calpulalpan, y sobre la carretera libre México-Veracruz, a el tramo de Nanacamilpa.

También instalaron un bloqueo sobre la vía férrea que sirve para trasladar mercancías a bordo del tren, a la altura de la comunidad de Cuamantzingo, en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas.

Campesinos continúan bloqueos en vías férreas (30/10/2025). Foto: Especial

Efrén López Hernández, Comisariado Ejidal del Ejido de San Lorenzo Cuapiaxtla, expuso que exigen un subsidio al diésel por parte del Gobierno del estado para que éste tenga un precio de 10 pesos, y el fertilizante al 50 por ciento de su costo.

Aseveró que el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, se comprometió a instalar, para el caso de Tlaxcala, una mesa de negociación con funcionarios estatales para atender demandas específicas de los campesinos.

