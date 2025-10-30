Ante las recientes movilizaciones de piperos y agricultores, así como el asesinato de un líder limonero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista un “desgobierno” en el país y acusó a la oposición de utilizar estos hechos para generar una narrativa de falta de gobernabilidad.

“No veo yo desgobierno, ni tampoco el pueblo de México. Son algunos que están en contra nuestra, que ahora utilizan este tema para decir que hay desgobierno. Pero hay gobierno, un gobierno elegido por el pueblo”, afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Respecto a los acuerdos con agricultores, Sheinbaum explicó que existen mesas de trabajo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para atender las demandas del sector, aunque reconoció que en algunos bloqueos carreteros participan grupos con otros intereses.

“Hay mesas de trabajo con Sader. En algunos casos también hay otros intereses, no tan legítimos, en estos cierres de carreteras. Pero ahí donde hay interés legítimo de los productores de maíz, hay mesas de trabajo. Varía mucho también el apoyo que se da dependiendo de la zona, por las características de la producción y el costo de producción”, detalló.

Ayer, la mandataria confirmó que se llegó a un acuerdo con los productores del Bajío, detallando que entre los puntos alcanzados están apoyos económicos, mismos que se entregarán a los campesinos de manera individual y no a través de las organizaciones de agricultores.

