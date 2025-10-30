La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se busca una reunión el Departamento de Estado de EU, así como con el Comando Sur, para abordar el tema de los protocolos en operativos contra embarcaciones que trasladen drogas en aguas internacionales, las cuales en los últimas semanas han sido atacadas por el gobierno de Donald Trump.

Informó que hoy el secretario de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunirá hoy con su contraparte de EU, el titular de la Guardia Costera, para abordar este tema.

"El día de hoy se reúne el secretario de Marina con una contraparte de la Guardia Costera y después también se está buscando una reunión con el Comando Sur, que es quien desarrolla estas actividades, y también con el Departamento de Estado".

"Se están buscando estás reuniones para que en el caso de ubicación geográfica que tiene que ver con México se siga con las operaciones que había previamente", señaló.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo federal señaló en Palacio Nacional que el objetivo es que siga funcionando el esquema con el que veníamos trabajando con Estados Unidos.

"Que tiene que ver con información que se proporciona a Secretaría de Marina para que seamos nosotros sean obviamente en nuestra zona continental y la zona económica, pues tiene que ser las fuerzas mexicanas, y en el caso de aguas internacionales que pueda ser en lo que tiene que ver con la longitud del territorio nacional lo que veníamos haciendo, que es la captura de estas embarcaciones.

"Entonces seguimos insistiendo en esto, no nos han dado más información", dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la reunión que se tuvo el martes con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para abordar este tema.

"Hubo una muy buena reunión, lo dije ayer con el embajador de Estados Unidos, y se están buscando estás reuniones para que en el caso de ubicación geográfica que tiene que ver con México se siga con las operaciones que había previamente", comentó.

