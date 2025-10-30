La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México podrá cumplir este año con la entrega de agua correspondiente a los afluentes del Río Bravo hacia Estados Unidos, en el marco del Tratado de 1944, gracias a la cantidad de lluvia registrada en los últimos meses.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria descartó un riesgo de incumplimiento y señaló que recientemente se alcanzó un acuerdo “en función siempre de la disponibilidad de agua”.

Recordó que México mantenía una deuda con Estados Unidos derivada de un periodo de sequía prolongado.

"Como hubo un periodo de sequía muy largo, de casi cinco años, formalmente, aunque siempre está sujeto a la disponibilidad de agua, había una deuda de México frente al acuerdo de 1944”, dijo.

Sheinbaum destacó que existe comunicación permanente con las autoridades estadounidenses, a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Hay una mesa de trabajo permanente y se acordó la entrega de agua aprovechando que hay más disponibilidad”, apuntó.

Añadió que el acuerdo se realizó con la participación de los gobernadores de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, entidades involucradas en la gestión de los recursos hídricos que alimentan el Río Bravo.

La Presidenta subrayó que la entrega de agua no afectará el consumo humano ni las actividades agrícolas en la región. “Ahora llovió tanto este año que ya no se va a requerir, de aquí a diciembre, el riego como se hubiera necesitado en otras épocas”, afirmó.

