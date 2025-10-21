Más Información

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Elementos del Grupo Beta de Piedras Negras, del Instituto Nacional de Migración (), rescataron a una familia de migrantes de Guatemala que llevaba tres días extraviada en la colindancia del río Bravo.

De acuerdo con el INM, el padre, la madre con ocho meses de embarazo y tres menores de 5, 2 y un año fueron rescatados en un aerobote, debido a que los agentes no pudieron arribar al punto por la densa vegetación en la zona.

“Cerca de las 2 de la mañana y, una vez en el río, y gracias a la labor profesional y oportuna de los agentes del INM, se realizó el rescate de los cinco integrantes de la familia. Después de una revisión, se confirmó que contaban con buen estado de salud”, destacó Migración a cargo de Sergio Salomón Céspedes.

Se informó que los agentes Beta les brindaron agua y asistencia y, de acuerdo con la voluntad de los padres, se trasladó a la familia a la Central de Autobuses.

Tras esta acción, el reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos de todas las personas que transitan por nuestro país, “sin importar condición o nacionalidad”: “Y reconoce en sus agentes una vocación de servicio humanista y sensible”.

Elementos del Grupo Beta de Piedras Negras, del INM, rescataron a una familia de migrantes de Guatemala que llevaba tres días extraviada en la colindancia del río Bravo. Foto: Especial
