Elementos del Grupo Beta de Piedras Negras, del Instituto Nacional de Migración (INM), rescataron a una familia de migrantes de Guatemala que llevaba tres días extraviada en la colindancia del río Bravo.

De acuerdo con el INM, el padre, la madre con ocho meses de embarazo y tres menores de 5, 2 y un año fueron rescatados en un aerobote, debido a que los agentes no pudieron arribar al punto por la densa vegetación en la zona.

“Cerca de las 2 de la mañana y, una vez en el río, y gracias a la labor profesional y oportuna de los agentes del INM, se realizó el rescate de los cinco integrantes de la familia. Después de una revisión, se confirmó que contaban con buen estado de salud”, destacó Migración a cargo de Sergio Salomón Céspedes.

Se informó que los agentes Beta les brindaron agua y asistencia y, de acuerdo con la voluntad de los padres, se trasladó a la familia a la Central de Autobuses.

Tras esta acción, el INM reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos de todas las personas que transitan por nuestro país, “sin importar condición o nacionalidad”: “Y reconoce en sus agentes una vocación de servicio humanista y sensible”.

