Tras las fuertes lluvias en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, la Secretaría de Marina realizó un puente marítimo, por medio de los buques ARM “Papaloapan” y ARM “Oaxaca”, con 419 elementos navales que se suman al Plan Marina, en Álamo, El Higo y Poza Rica en Veracruz.

También señaló la habilitación de puentes aéreos que permiten el traslado de víveres, medicamentos, atención médica y equipos de emergencia hacia las zonas más afectadas.

Además, se cuenta con siete helicópteros y ocho aviones, que efectúan vuelos diarios en un área de responsabilidad de aproximadamente 17 mil 200 kilómetros cuadrados, que comprenden 51 comunidades de ocho municipios prioritarios Poza Rica, El Higo, Álamo, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Zontecamatlán, Texcatepec, Zacualpan en Veracruz.

Buscan apoyar a damnificados tras fuertes lluvias (14/10/2025). Foto: Especial

Se realizan acciones de limpieza y retiro de escombros en calles y viviendas, con el fin de recuperar las condiciones de habitabilidad, libre tránsito y prevenir riesgos sanitarios.

La Semar resaltó que se han otorgado apoyos en materia de salud mediante brigadas médicas y distribución de medicamentos a quienes lo requieren; y como parte del esfuerzo coordinado, se realiza la entrega de despensas y de agua potable a las familias damnificadas, con el objetivo de contribuir a su pronta recuperación de la población.

Hasta el momento se ha logrado un acumulado de 201 vías de comunicación despejadas, 599 árboles o espectaculares removidos, ocho mil 459 evacuaciones, dos mil 812 traslados a albergues, 15 toneladas de basura retiradas, 766 atenciones médicas, así como la entrega de 5 mil 500 despensas, 775 raciones calientes, nueve toneladas de sardina y 55 mil 259 litros de agua potable, entregada vía planta potabilizadora y agua embotellada.

La Semar subrayó que para estas labores se encuentra disponible un estado de fuerza de tres mil 300 elementos navales, 88 vehículos, 19 embarcaciones, seis cocinas móviles, tres plantas potabilizadoras, aeronaves y maquinaria pesada, desplegados en las citadas entidades.

La dependencia reiteró su compromiso con el pueblo de México, manteniéndose siempre lista para servir con eficiencia, solidaridad y entrega en situaciones de emergencia.

Marina realiza puente marítimo, por medio de los buques ARM “Papaloapan” y ARM “Oaxaca” (14/10/2025). Foto: Especial

IMSS Bienestar envía 14 toneladas de insumos médicos a municipios de Veracruz afectados por lluvias

El IMSS Bienestar informó que envió 14 toneladas de medicamentos e insumos Poza Rica, Tuxpan y Pánuco, municipios de Veracruz afectados por las lluvias de los recientes días.

“Catorce toneladas de insumos médicos —medicamentos, material de curación, pañales, fórmula láctea y jeringas— se trasladan a Poza Rica, Tuxpan y Pánuco, en Veracruz, como parte de las Rutas de la Salud, reforzando la atención en las zonas afectadas por las lluvias”, anunció en su cuenta de X.

Detalló que los medicamentos e insumos médicos fueron trasladados por elementos de la Secretaría de Marina, vía aérea, desde la Ciudad de México a las zonas afectadas.

“Con el apoyo de la Secretaría de Marina, los insumos fueron enviados desde la Ciudad de México vía aérea, y ya se coordinan traslados terrestres para mantener el abasto en todas nuestras unidades médicas”, especificó.

Hasta el momento, las lluvias han dejado un saldo de 64 personas fallecidas y 65 desaparecidos, de acuerdo con datos oficiales.

