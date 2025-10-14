El Gabinete de Seguridad informó de los eventos relevantes del lunes 13 de octubre, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de la inteligencia e investigación y Coordinación con las entidades federativas.

Las autoridades federales localizaron e inhabilitaron en Cosalá, Sinaloa, en el poblado Higueras de Abuya, un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina y aseguraron mil 400 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 28 millones de pesos.

En Tepic, Nayarit, en la ranchería El Tigre, elementos de Semar catearon un inmueble y aseguraron tres contenedores con 50 mil litros de hidrocarburo y un vehículo tipo tractocamión.

Aseguran en Sinaloa mil 400 litros de sustancias para crear metanfetamina (14/10/2025). Foto: Especial

En Acaponeta, también en Nayarit los uniformados ubicaron un auto, aseguraron cuatro armas largas, 207 cargadores, ocho mil 484 cartuchos, dos aditamentos lanzagranadas, dos granadas, 385 artefactos explosivos improvisados, cinco kilos de marihuana, ponchallantas, 55 chalecos tácticos y 75 placas balísticas.

En Tijuana, Baja California en el aeropuerto, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército, al realizar inspecciones y verificaciones aleatorias, detuvieron a una persona le incautaron 200 mil dólares en efectivo sin acreditar su legal procedencia.

En Saltillo, Coahuila los efectivos catearon dos inmuebles, detuvieron a cinco personas, aseguraron 13.5 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 3.5 millones de pesos.

En Coyuca de Benítez, Guerrero en el libramiento a Acapulco, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrestaron a dos hombres a bordo de un tractocamión, quienes transportaban un vehículo y un cuatrimoto de procedencia extranjera, les aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, seis cargadores y dos mil 500 cartuchos.

En Chilpancingo, elementos de SSPC, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal cumplimentaron una orden de aprehensión contra un menor por su relación en un homicidio.

En Cotija, Michoacán los uniformados aseguraron cuatro armas largas, 43 cargadores, mil 367 cartuchos, una granada de mano, dos placas balísticas y cuatro vehículos. En Elota, Sinaloa aseguraron 100 artefactos explosivos improvisados

