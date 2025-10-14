Culiacán.- A cinco días del hallazgo de una carabina tipo M4 y un fusil AK-47, entre otros objetos, en uno de los módulos del centro penitenciario de Culiacán, en una nueva revisión sorpresiva, se encontró un cargador de pistola, 17 cartuchos para arma calibre 9X 19 mm, cinco celulares y un módem.

La nueva inspección se ejecutó por elementos del Grupo de Fuerzas Especiales Estatales, los cuales contaron con el respaldo en el exterior de personal de una de las Bases de Operaciones de la Guardia Nacional y el Ejercito.

En el informe, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la revisión en varios módulos del centro de reclusión culminó sin incidentes, puesto que se efectuó apegado a los derechos humanos de los internos.

La mañana del pasado jueves 9 de octubre, en una nueva revisión sorpresiva en el centro penitenciario de Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva localizaron dos fusiles automáticos, dos cargadores automáticos y diversas dosis de una yerba verde y un polvo blanco, con características a la marihuana y la cocaína.

Se dio a conocer que esta nueva inspección se llevó a cabo con apoyo de las Bases de Operaciones Mixtas, de la Guardia Nacional y el ejército que brindaron la seguridad en la periferia del centro de reclusión.

En los módulos revisados se aseguró una carabina tipo M4, calibre 5.56X 45 mm, un fusil AK-47, con 30 cartuchos útiles, dos cargadores, 420 cigarros de una yerba verde con características a la marihuana, los cuales dieron un peso de 420 gramos.

También, se encontró 185 dosis de yerba seca con las características de la marihuana con un peso de 150 gramos, 56 dosis de un polvo blanco con las características de la cocaína con un peso de 25 gramos, 13 celulares y dos módems de internet.

