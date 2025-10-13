El padre del alcalde electo del municipio veracruano de Coxquihui, el panista Lauro Becerra García, fue asesinado a tiros en un rancho de su propiedad. La víctima fue identificada como Lauro Becerra Tirzo.

Se trata de un nuevo crimen político en ese municipio asentado en la huasteca veracruzana, pues durante y tras el proceso electoral municipal del presente año han sido asesinados dos candidatos de Morena y atacada -con drones explosivos- la vivienda del alcalde electo.

De acuerdo con los reportes policiales, la víctima fue atacada a tiros en el acceso a su rancho ubicado en la localidad de La Fábrica, donde fue encontrado moribundo por sus trabajadores, quienes intentaron trasladarlo a un hospital, pero falleció.

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional lamentó el asesinato de Lauro Becerra Tirzo, padre de su alcalde electo.

“Este nuevo hecho de violencia agrava el sufrimiento de los veracruzanos y nos recuerda que, desde hace varios meses, Coxquihui ha estado envuelto en un clima de inseguridad. Es indignante constatar que, pese a los múltiples llamados al gobierno, para garantizar la protección de la ciudadanía, del alcalde electo y de sus familiares, quienes ya habían sido víctimas de atentados, este no actuó”, acusó.

Para dicho instituto político, el asesinato confirma la grave crisis de inseguridad que atraviesa el estado y causa profunda consternación entre los habitantes de Coxquihui, quienes expresan una creciente preocupación ante la persistente ola de violencia que afecta al municipio.

En abril del presente año, el candidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, Germán Anuar Valencia, fue asesinado a tiros en su casa de campaña, ello al inicio de las campañas.

Dicho instituto político, decidió suplir a su candidato asesinado, con su hijo Ramón Valencia, quien perdió las elecciones del primero de junio y en septiembre fue privado de la libertad y luego asesinado.

El mismo día de septiembre que fue asesinado el ex candidato morenista, personas armadas dispararon contra la casa habitación del panista, Lauro Becerra, lo que generó pánico en la población y las escuelas públicas fueron evacuadas.

El municipio de Coxquihui históricamente ha sufrido violencia relacionada con la operación de una banda de delincuentes apodados Los Pelones y diversos rivales.

Durante el proceso de registro de aspirantes morenistas a la alcaldía de Coxquihui, se había registrado Reveriano N, señalado por las propias autoridades como presunto líder de un grupo delincuencial, el cual en 2019 había sido detenido acusado de los delitos de evasión de presos, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia de particulares y robo de vehículo.

Tras las presiones, dicho instituto político lo dejó fuera de la contienda y a finales de enero del presente año fue detenido por agentes ministeriales quienes cumplimentaron una orden de aprehensión emitida por un juez de Puebla que le busca por el presunto delito de homicidio.

En el 2023, ocurrió un ataque armado a una familia en el puerto de Veracruz, donde murieron cinco personas, entre ellas Fernando Pérez Vega, ex candidato del partido Fuerza por México a la alcaldía de Coxquihui y hermano de Reveriano.

Y ese mismo año, el ex tesorero de Coxquihui, Everardo Rosales Espinoza, junto con su esposa, fueron asesinados a las afueras de una vivienda. El doble crimen ocurrió en la cabecera municipal.

