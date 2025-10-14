Culiacán.- En el fraccionamiento Portalegre, en la capital del estado, dos residencias fueron allanadas por personas desconocidas las cuales les prendieron fuego por lo que los cuerpos de auxilio, con respaldo de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, acudieron a controlar el fuego, el cual consumió muebles y vehículos.

Sobre la avenida de los Poetas, de este sitio, se reportó que personas desconocidas causaron daños al portón eléctrico de uno de los inmuebles para poder ingresar, y luego prenderle fuego para después salir huyendo de este sitio.

En una segunda residencia de dos pisos, al parecer las mismas personas derribaron la puerta principal para ingresar hacia el interior, donde le prendieron fuego. Las llamadas consumieron la totalidad de los muebles y dañaron a un vehículo que se encontraba en el estacionamiento.

Foto: Especial

Las autoridades que se movilizaron al recibir los reportes de los ataques a las viviendas no lograron localizar a los responsables de estos siniestros, en tanto que el cuerpo de bomberos y de auxilio que acudieron a ambas residencias no localizaron a personas lesionadas, lo que hace presumir que estos estaban deshabitados.

El personal de la Fiscalía General del Estado fue notificado sobre los siniestros provocados por personas desconocidas por lo que acudieron a dar fe de los severos daños causados, en espera que los propietarios se presenten a denunciar los hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL